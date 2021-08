Cruzeiro tenta aproveitar momento do Náutico para se afastar do Z4

Cruzeiro fechou preparação com treino no CT do Retrô FC, no Recife (foto: Raphael Cunha/Retrô FC) rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta o Náutico, nesta terça-feira, às 19h, pela 19ª rodada. O duelo fecha o primeiro turno para as duas equipes e está marcado para o Estádio dos Aflitos, no Recife. Na luta para se afastar da zona deda Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta o Náutico, nesta terça-feira, às 19h, pela 19ª rodada. O duelo fecha o primeiro turno para as duas equipes e está marcado para o Estádio dos Aflitos, no Recife.









Já o Cruzeiro somou cinco pontos nos três primeiros jogos sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. Nos dois últimos compromissos, ambos dentro de casa, a equipe celeste não conseguiu sair de empates com Vitória (2 a 2) e Sampaio Corrêa (1 a 1).





Os mineiros entram em campo como 'porteiros' da zona de rebaixamento. O time celeste é o 16º colocado, com 18 pontos. O Londrina, na 17ª posição, com 16, enfrenta o Vasco, na quarta-feira, em São Januário, no Rio de Janeiro.





No Recife desde domingo, o Cruzeiro encerrou a preparação nessa segunda-feira, com treino no CT do Retrô FC. A principal dúvida na formação da equipe está no ataque. Em tese, Rafael Sobis e Marcelo Moreno disputam uma vaga entre os titulares.





Ainda no setor ofensivo, Bruno José deve retornar aos 11 iniciais após cumprir suspensão no empate com o Sampaio Corrêa, no último sábado, no Independência. Ele deverá substituir Felipe Augusto.





Por outro lado, a lista de desfalques da Raposa é grande. Vanderlei Luxemburgo não terá à disposição o zagueiro Rhodolfo (desgaste muscular), os volantes Ariel Cabral (desgaste muscular) e Lucas Ventura (entorse no tornozelo direito), além do lateral-direito Raúl Cáceres (entorse no tornozelo esquerdo).





Titular na última rodada, o lateral-esquerdo Jean Victor recebeu o terceiro cartão amarelo e também desfalca o time. Ele será substituído por Matheus Pereira, reserva imediato da posição.





Já a dupla de meio-campistas Matheus Neris e Marcinho desfalcará a equipe em função da COVID-19. Ambos testaram positivo para o coronavírus e cumprem protocolos de isolamento. Provável armador do time nos Aflitos, o meia Giovanni, que tem agradado a Luxemburgo, deu a receita para a Raposa buscar a vitória fora de casa.





"A gente fez um excelente jogo contra o Sampaio, fomos dominantes no primeiro e no segundo tempo. Mas precisamos melhorar umas coisinhas na frente do gol, sermos um pouco mais frios e cirúrgicos, coisa que pode acontecer comigo também, ter mais tranquilidade na hora de finalizar. Criamos muito bem, mas temos que ter mais tranquilidade no último terço de campo para finalizar bem e sair com as vitórias", projetou o meia.





Náutico





Depois de vencer o Estadual no primeiro semestre e disparar na liderança da Série B, o Náutico vive seu pior momento na competição. Hoje, é o 6º colocado da tabela, com 30 pontos.





A última vitória foi pela 13ª rodada, em 21 de julho, quando bateu o Brasil-RS por 2 a 1 nos Aflitos. Desde então, o time do técnico Hélio dos Anjos soma um empate (Brusque) e quatro derrotas (Coritiba, Confiança, Sampaio Corrêa e Avaí).





Para o jogo diante do Cruzeiro, o Timbu não terá o atacante Bryan, expulso na derrota por 2 a 0 para o Avaí. Por outro lado, Hélio dos Anjos conta com os retornos dos zagueiros Camutanga e Carlão e do volante Rhaldney. O trio cumpriu suspensão na última partida.





Precisando voltar a vencer na Segunda Divisão, o Náutico poderá ter alterações por opção técnica. O lateral-esquerdo Bruno Lorran, o volante Trindade e o atacante Matheus Carvalho estão cotados para iniciar a partida entre os titulares.





NÁUTICO X CRUZEIRO





Náutico

Alex Alves; Hereda, Camutanga, Rafael Ribeiro, Rafinha (Breno Lorran); Djavan (Trindade), Rhaldney, Jean Carlos; Tailson (Matheus Carvalho), Caio Dantas e Vinícius. Técnico: Hélio dos Anjos.





Cruzeiro

Fábio; Norberto, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Adriano, Rômulo e Giovanni; Wellington Nem, Bruno José e Marcelo Moreno (Rafael Sobis). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.





Motivo: 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio dos Aflitos, no Recife (PE)

Data e horário: 17 de agosto de 2021 (terça-feira), às 19h

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)