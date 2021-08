Cruzeiro: Henrique inicia fisioterapia em duas semanas após cirurgia

Volante Henrique passou por cirurgia 'bem sucedida' no joelho direito, segundo informação do Cruzeiro (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) previsão para o início dos trabalhos de fisioterapia, na Toca da Raposa II, é de duas semanas. A cirurgia do volante Henrique no joelho direito foi bem sucedida. A informação foi divulgada pelo Cruzeiro, na noite deste domingo. De acordo com o clube, o jogador teve alta médica na noite de sábado, data da realização do procedimento no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, e apara o início dos trabalhos de fisioterapia, na Toca da Raposa II, é de duas semanas.









Henrique é o oitavo jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, com 524 jogos. Ele atuou pela última vez no dia 8 de outubro de 2020, quando o time celeste perdeu para o Sampaio Corrêa no Mineirão, por 2 a 1, pela 14ª rodada da Série B.





De lá para cá, o meio-campista foi acometido por lesões e teve de passar por cirurgia na cartilagem do joelho direito. Há pouco mais de um ano, ele teve apenas escoriações após sofrer um grave acidente de carro em um penhasco na zona rural de Brumadinho.





Em anos anteriores, Henrique se notabilizou por ser o capitão do Cruzeiro no bicampeonato consecutivo da Copa do Brasil, em 2017 e 2018. Nos seus melhores momentos, o volante ganhou destaque pela qualidade no posicionamento e pelo bom aproveitamento em passes, além de fazer gols em chutes de fora da área e finalizações de cabeça.





Ao todo, Henrique tem dez títulos oficiais pelo Cruzeiro: dois Campeonatos Brasileiros (2013 e 2014), duas Copas do Brasil (2017 e 2018) e seis Campeonatos Mineiros (2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019).