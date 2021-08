Fator Cuca: tabu de argentinos contra técnico é trunfo do Galo ante River

Técnico do Atlético, Cuca possui bom retrospecto contra times argentinos (foto: Bruna Prado/AFP) continentais não é exatamente uma boa ideia. Mas para o técnico Cuca isso não tem sido um problema. Pelo contrário. O comandante possui retrospecto altamente favorável diante de equipes do país vizinho. E esse pode ser um trunfo do Atlético na decisão contra o River Plate, pelas quartas de final da Copa Libertadores. O duelo de volta está marcado para esta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão. Na ida, triunfo alvinegro por 1 a 0 no Monumental de Núñez. É quase um consenso: enfrentar times argentinos em torneiosnão é exatamente uma boa ideia. Mas para o técnico Cuca isso não tem sido um. Pelo contrário. O comandante possui retrospecto altamente favorável diante de equipes do país vizinho. E esse pode ser um trunfo do Atlético na decisão contra o River Plate, pelas quartas de final da Copa Libertadores. O duelo de volta está marcado para esta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão. Na ida, triunfo alvinegro por 1 a 0 no Monumental de Núñez.









E um dos revezes - o último -, na verdade, foi um 0 a 0. Em 2018, o Santos empatou sem gols com o Independiente no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, mas a escalação irregular do meia Carlos Sánchez fez o placar ser alterado para 3 a 0 a favor dos argentinos.





As outras derrotas foram para o River Plate (4 a 2, pelo Botafogo, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2007) e o Newell's Old Boys (2 a 0, pelo Atlético, na semifinal da Libertadores de 2013).





A trajetória de vitórias é muito maior. Por diferentes clubes brasileiros, o técnico já superou Estudiantes, Arsenal de Sarandí, Atlético Tucumán, Defensa y Justicia, Boca Juniors e os próprios Newell's e River. Nesta Libertadores, eliminou o time xeneize nas oitavas de final - já havia conseguido o feito na semifinal da edição anterior, pelo Santos.





Invencibilidade





O técnico de 58 anos não foi derrotado em casa por equipes argentinas. Em nove jogos, conseguiu sete vitórias e dois empates, com 21 gols marcados e apenas quatro sofridos. Como mandante, Cuca eliminou argentinos três vezes na Libertadores (Newell's, em 2013, e Boca, as duas em 2021).





A única queda foi justamente em 2018, quando o Santos não conseguiu reverter os 3 a 0 ocasionados pela escalação irregular de Sánchez.





Se mantiver a invencibilidade como mandante contra argentinos, o treinador vai levar o Atlético de volta à semifinal da Libertadores após oito anos. A última vez foi em 2013, quando o próprio Cuca dirigiu o time rumo ao inédito título continental. De lá para cá, as melhores campanhas foram em 2016 (eliminado nas quartas de final para o São Paulo) e em 2021.





A vantagem atleticana foi conquistada com a vitória por 1 a 0 sobre o River Plate no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na última quarta-feira. O gol foi marcado pelo meia Nacho Fernández, ex-jogador do time millonario, após assistência de cabeça do atacante Hulk. A possibilidade de empatar, porém, não empolga Cuca.





"Eu não me iludo, porque tudo é no fio da navalha. O futebol é muito dinâmico, tem que estar com a rédea cada vez mais curta. Se for eliminado em uma ou duas competições, é tudo muito no fio da navalha. Como você joga quarta-feira e domingo, está decidindo todo dia", disse, ao responder sobre o grande momento do time, líder do Campeonato Brasileiro e nas quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores.





Jogos dos times comandados por Cuca contra argentinos





Vitórias: 10

Empates: 5

Derrotas: 3

Gols marcados: 35

Gols sofridos: 15**





Botafogo 1 x 0 River Plate - ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, em 19/9/2007

River Plate 4 x 2 Botafogo - volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, em 27/9/2007

Cruzeiro 5 x 0 Estudiantes - Grupo G da Copa Libertadores, em 16/2/2011

Estudiantes 0 x 3 Cruzeiro - Grupo G da Copa Libertadores, em 13/4/2011

Arsenal de Sarandí 2 x 5 Atlético - Grupo C da Copa Libertadores, em 26/2/2013

Atlético 5 x 2 Arsenal de Sarandí - Grupo C da Copa Libertadores, em 3/4/2013

Newell's Old Boys 2 x 0 Atlético - ida da semifinal da Copa Libertadores, em 3/7/2013

Atlético 2 (3) x (2) 0 Newell's Old Boys - volta da semifinal da Copa Libertadores, em 10/7/2013

Rosario Central 3 x 3 Palmeiras - Grupo B da Copa Libertadores, em 6/4/2016

Palmeiras 3 x 1 Atlético Tucumán - Grupo E da Copa Libertadores, em 24/5/2017

Independiente 3 x 0 Santos - ida das oitavas de final da Copa Libertadores, em 21/8/2018*

Santos 0 x 0 Independiente - volta das oitavas de final da Copa Libertadores, em 28/8/2018

Santos 2 x 1 Defensa y Justicia - Grupo G da Copa Libertadores, em 20/10/2020

Boca Juniors 0 x 0 Santos - ida da semifinal da Copa Libertadores, em 6/2/2021

Santos 3 x 0 Boca Juniors - volta da semifinal da Copa Libertadores, em 13/1/2021

Boca Juniors 0 x 0 Atlético - ida das oitavas de final da Copa Libertadores, em 13/7/2021

Atlético 0 (3) x (1) 0 Boca Juniors - volta das oitavas de final da Copa Libertadores, em 20/7/2021

River Plate 0 x 1 Atlético - ida das quartas de final da Copa Libertadores, em 11/8/2021





*Em campo, jogo terminou 0 a 0, mas a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) determinou a vitória por 3 a 0 do Independiente por conta da escalação irregular do meia Carlos Sánchez por parte do Santos.





**Não considera os três do Independiente contra o Santos em 2018