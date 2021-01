Sampaoli vê domínio e diz que Atlético pagou caro por erros contra o Vasco

Sampaoli lamentou derrota do Atlético em duelo em São Januário (foto: Pedro Souza/Atlético) contrário da afirmação anterior. Na partida contra o Vasco, o time falhou em todos os setores do campo e foi derrotado por 3 a 2, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. É fundamental para um time campeão brasileiro dos pontos corridos errar o mínimo possível. O Atlético de Jorge Sampaoli seguiu totalmente oda afirmação anterior. Na partida contra o Vasco, o time falhou em todos os setores do campo e foi derrotado por 3 a 2, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.









O treinador avaliou o resultado negativo do Galo. Para ele, o Atlético dominou a partida em São Januário, mas afirmou que a equipe pagou caro pelos erros cometidos diante da equipe carioca.





"Lamentavelmente, controlamos o rival durante todo o tempo. Tivemos o erro de pênalti, e depois, lamentavelmente, um erro não forçado da jogada de lado deles, e converteram. E tivemos que remar contra a maré. Um time jovem, perdendo de 1 a 0. Continuamos buscando, tentando. Mais uma jogada contra, na segunda chegada, fizeram 2 a 0. A equipe seguiu lutando, seguiu criando, seguiu atacando, e lamentavelmente, encontraram outro gol em jogada isolada. Seguimos buscando, fizemos um gol, veio outro mais. Porém, pagamos muito caro pelo erro não forçado".





O primeiro erro foi cometido por Hyoran, que desperdiçou um pênalti. Depois, Arana se atrapalhou ao tentar cortar um lançamento e acabou deixando o lance fácil para o Vasco balançar as redes. No segundo gol do time da casa, o jogador não marcou o lateral-direito Léo Matos, que aproveitou a liberdade para cruzar para Yago Pikachu na área. O lateral/atacante ganhou a disputa com Gabriel e finalizou duas vezes para marcar. Já no último gol, os cariocas trocaram passes por mais de 30 segundos até Benítez achar Cano nas costas do lateral-esquerdo para marcar mais uma vez.





Para Sampaoli, o Atlético ficou abalado psicologicamente em campo após perder o pênalti. "O pênalti perdido psicologicamente afeta, e depois houve o gol deles. Favoreceu o jogo do Vasco, nas disputas, ações. Tivemos que sair, buscar mais. E, bem, não podíamos quebrar o volante para mudar a estrutura do jogo. Isso favoreceu a jogada defensiva do Vasco. Buscamos, dominamos todo o jogo, mas lamentavelmente, perdemos. Foi uma partida que, como se deu, tivemos todo o domínio e não conseguimos estabelecer o resultado", completou.





Com a derrota, o Atlético segue com 54 pontos, cinco a menos que o Internacional, que disputa clássico com o Grêmio neste domingo. O Galo volta a campo na próxima terça-feira, às 20h, contra o Santos, no Mineirão.