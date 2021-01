Lisca aponta deficiência ofensiva do América e quer avaliação para Série A

Lisca diz que América precisa de reformulação para a Série A 2021 (foto: Estevão Germano/América) consecutivo com o Confiança (0 a 0), nesse sábado, em Aracaju, pela 37ª rodada, e viu a disputa pelo título da competição ficar mais difícil. O América caiu de produção ofensiva na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O time alviverde chegou ao quarto empatecom o Confiança (0 a 0), nesse sábado, em Aracaju, pela 37ª rodada, e viu a disputa pelo título da competição ficar mais difícil.





“Eu vejo uma deficiência muito grande na hora da decisão. Essa não é a primeira vez, nós já tínhamos esse diagnóstico e as soluções que nós encontramos de reforços não acrescentaram muito e continuamos com os mesmos problemas. Nos pontos corridos conseguimos superar isso com muito trabalho e competência dos jogadores e a gente conseguiu driblar essa situação emocional que o time sente muito na hora da decisão. No Mineiro a gente chegou bem próximo, apesar do erro da arbitragem, mas a gente vacilou contra o Atlético. Na Copa do Brasil, nós fizemos um grande jogo contra o Palmeiras, estávamos melhores, mas acabamos sendo superados mais uma vez. E agora na Série B conseguimos o acesso com antecedência, mas nos últimos quatro jogos tivemos uma baixa na produção ofensiva absurda”, pontuou.





A deficiência ofensiva na reta final da Segunda Divisão ligou um alerta no América para a disputa da Série A 2021. Por conta disso, o clube fará uma mudança no perfil de contratações a fim de se adequar ao padrão da elite do futebol nacional.

“Fica claro que precisa de evolução e reformulação na equipe para se jogar uma Série A. A gente fica triste por deixar a desejar na hora das decisões, mas vamos trabalhar em cima dessa mudança de perfil tanto emocional quanto psicológico e tanto técnico quanto tático, porque o América precisa de muito mais na Série A. [...] O América vai precisar se reinventar se quiser permanecer na Série A”, completou Lisca.

A uma rodada do fim da Série B, o América já deu início ao planejamento para a próxima temporada. A comissão técnica prevê o uso de atletas da base e de jogadores não utilizados durante a Segunda Divisão no começo do Campeonato Mineiro.

Há de se ressaltar que o Coelho também passará por eleições presidenciais no mês de fevereiro, em data a ser definida. Após o pleito, a diretoria definirá o novo diretor de futebol do clube. Ex-dirigente do Figueirense, Luiz Greco é um dos nomes ventilados nos bastidores.