Para seguir na cola dos líderes, Atlético visita o Vasco pelo Brasileiro

Técnico Sampaoli espera vitória do Atlético para seguir na briga pela taça (foto: Bruno Cantini/Atlético) desesperado Vasco, às 21h, em São Januário, no Rio de Janeiro. O Atlético inicia a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro na quarta posição. Neste sábado, a equipe comandada por Jorge Sampaoli tem a chance de recuperar - ao menos provisoriamente - o 3° lugar e seguir colado nos líderes. Para isso, precisa vencer oVasco, às 21h, em São Januário, no Rio de Janeiro.









A vitória nesta noite é fundamental para o Atlético manter o sonho do título vivo e melhorar os números como visitante na competição. Fora de casa, o Galo está na segunda metade da classificação, tendo a 11° melhor campanha, com cinco vitórias, três empates e sete derrotas em 15 jogos realizados.





No returno, o Galo tem a quarta melhor campanha, com 22 pontos conquistados, mesmo número do Bragantino, e atrás de Internacional e Palmeiras. No entanto, o alvinegro jogou menos que os adversários.





Atlético





O Atlético mantém uma sequência invicta de quatro partidas, sendo duas vitórias em casa e dois empates como visitante. Nesta noite, poderá manter a boa fase. No jogo contra o Vasco, o técnico Jorge Sampaoli não tem novos desfalques na equipe.





O treinador argentino terá à disposição os principais jogadores da equipe. O volante Jair, que desfalcou a equipe no empate com o Grêmio, deve voltar ao time titular. Desta forma, a escalação deve voltar a ser a padrão, com Alonso retornando à defesa e Arana escalado como lateral-esquerdo.





Vasco

Com duas derrotas seguidas, o Vasco voltou à zona de rebaixamento da Série A. Em 30 jogos (um a menos que a maioria dos rivais na luta contra a queda), o time carioca somou 32 pontos e ocupa a 17ª posição. Primeiro fora do Z4, o 16º colocado Sport tem a mesma pontuação, mas com uma vitória (e uma partida) a mais.





Para a partida contra o Atlético, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve fazer, ao menos, três alterações em relação à equipe escalada na goleada por 4 a 1 para o Red Bull Bragantino. Fora do último jogo por questões físicas, o meia Benítez retorna ao time. O volante Bruno Gomes e o lateral-esquerdo Henrique voltam de suspensão.





VASCO X ATLÉTICO





Vasco





Fernando Miguel; Léo Matos, Werley, Leandro Castán e Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil e Benítez; Yago Pikachu (Juninho), Talles Magno (Gabriel Pec ou Vinícius) e Cano

Técnico: Vanderlei Luxemburgo





Atlético





Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Hyoran; Keno, Savarino e Eduardo Vargas

Técnico: Jorge Sampaoli





Motivo: 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Data e horário: sábado, 23 de janeiro, às 21h





Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa/GO) e Bruno Raphael Pires (Fifa/GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)