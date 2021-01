Após três empates seguidos, América vê chance de título cair para 41,4%

América empatou com Brasil de Pelotas na terça-feira (foto: Estevão Germano/América) caminhar rumo ao terceiro título da Série B do Campeonato Brasileiro, porém tropeçou contra equipes que estão na parte de baixo da classificação. Com três empates consecutivos, o time subiu de 66 para 69 pontos e viu a Chapecoense assumir a ponta, com 70. Garantido na elite nacional de 2021, o América teve a chance de ouro pararumo ao terceiro título da Série B do Campeonato Brasileiro, porém tropeçou contra equipes que estão na parte de baixo da classificação. Com três empates consecutivos, o time subiu de 66 para 69 pontos e viu a Chapecoense assumir a ponta, com 70.









A celebração do resultado em Pernambuco não se repetiu nos duelos subsequentes. No Independência, o América recebeu o Botafogo-SP, em 15 de janeiro, pela 35ª rodada. Depois de sair atrás, buscou a igualdade em pênalti convertido por Messias, mas não teve forças para virar o placar. O clube paulista não evitou a queda à Série C - é o 19º, com 34 pontos, oito a menos que o 16º, Vitória.





Já na terça-feira (19), foi a vez de encarar o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, no Rio Grande do Sul. Mesmo com um atleta a mais durante parte do segundo tempo, o alviverde não criou chances de perigo e amargou um 0 a 0 diante do 12º colocado, que chegou a 48 pontos.





A Chapecoense, por sua vez, recuperou a liderança ao contabilizar dois triunfos e um empate - Figueirense (2 a 1), Vitória (0 a 0) e Ponte Preta (1 a 0). Em função dos bons resultados, a probabilidade de título aumentou para 58,6%, ao passo que o Coelho ficou com 41,4%. Os números são do Departamento de Matemática da UFMG.





O América ainda enfrentará Confiança (14º, com 45), às 16h15 de sábado, no estádio Batistão, em Aracaju; e Avaí (6º, com 52), na sexta-feira (29), às 21h30, no Independência. Já a Chape mede forças com Operário (9º, com 51), às 17h de segunda-feira, no Germano Krüger, em Ponta Grossa; e Confiança, também às 21h30 do dia 29, na Arena Condá, em Chapecó.