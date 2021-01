América 'seca' Chape contra Ponte Preta para manter liderança da Série B

Chape goleou a Ponte por 5 a 0, em Campinas-SP, no 1º turno da Série B (foto: Marcio Cunha/ Chapecoense) tropeço da vice-líder Chapecoense nas rodadas finais para, assim, conseguir o segundo objetivo da temporada, que é o tricampeonato da competição nacional. O América não depende mais só de si para ser campeão da Série B do Campeonato Brasileiro desta temporada. Após o empate por 0 a 0 diante do Brasil-RS, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, pela 36ª rodada, o Coelho passou a depender de umda vice-líder Chapecoense nas rodadas finais para, assim, conseguir o segundo objetivo da temporada, que é o tricampeonato da competição nacional.









Ainda sem jogar nesta rodada, a Chape vive a expectativa de assumir a liderança e ficar um ponto a frente da equipe mineira caso vença a Ponte Preta, nesta quinta-feira, às 17h45, na Arena Condá, em Chapecó. Por sua vez, o time paulista, que está na oitava colocação com 51 pontos, ainda sonha com o acesso à elite e promete difilcultar a missão do Verdão.





De acordo com o site de probabilidades do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coelho ainda é o time que mais tem chances de levantar o troféu ao fim do campeonato, com 61,4% - seis pontos percentuais a menos do que tinha quando começou a 36ª rodada. Já a Chape possui 38,6% de chances de ficar com o título.





A reta final da Série B promete grandes emoções, tanto na luta pelo acesso quanto na corrida pelo título da Segunda Divisão. Na próxima rodada, a penúltima da competição, o América visita o Confiança, no estádio Batistão, em Aracaju-SE, e a Chapecoense sai para encarar o Operário, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa-PR.

Já na derradeira apresentação das equipes no torneio, o Coelho recebe o Avaí, no estádio Independência, e a Chape duela contra o Confiança, na Arena Condá.