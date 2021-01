Atlético visita Grêmio em confronto direto na luta pelo título brasileiro

Atlético de Guilherme Arana enfrenta Grêmio nesta quarta-feira (foto: Pedro Souza/Atlético) acirrada disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Em alta, o time dirigido pelo técnico Jorge Sampaoli possui o melhor aproveitamento do segundo turno (somou 70% dos pontos disputados) e, para ganhar fôlego na perseguição ao líder São Paulo, terá de superar um adversário poderoso: o Grêmio, sexto colocado da competição e finalista da Copa do Brasil. A bola rola às 19h15, na Arena, em Porto Alegre, pela 31ª rodada. A noite desta quarta-feira tem tudo para ser decisiva para o Atlético nadisputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Em alta, o time dirigido pelo técnico Jorge Sampaoli possui o melhor aproveitamento do segundo turno (somou 70% dos pontos disputados) e, para ganhar fôlego na perseguição ao líder São Paulo, terá de superar um adversário poderoso: o Grêmio, sexto colocado da competição e finalista da Copa do Brasil. A bola rola às 19h15, na Arena, em Porto Alegre, pela 31ª rodada.









Líder desde 3 de dezembro, o São Paulo soma 57 pontos, contra 56 do Internacional, 53 do Atlético, 52 do Flamengo, 51 do Palmeiras e 50 do Grêmio. Os dois primeiros já disputaram 30 jogos, um a mais que os outros. Para o capitão Réver, as partidas do meio desta semana tendem a separar os reais candidatos ao troféu daqueles que disputarão uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.





“Nós sabemos da importância desta rodada, pelo fato de todos do G6 se enfrentarem. Pode dar indícios a quem realmente vai estar brigando pelo título. A gente tem um jogo muito difícil diante do Grêmio fora de casa. Que tenhamos a felicidade e a competência para buscar os três pontos”, disse o zagueiro atleticano, que será titular no Sul.





Mudança no time





Após um período de instabilidade, o Atlético, enfim, voltou a seguir à risca a "cartilha" de Jorge Sampaoli. Na vitória do último domingo por 3 a 1 sobre o Atlético-GO, a equipe alvinegra dominou as ações na maior parte do tempo, com agressividade ofensiva e defensiva. A expectativa do treinador é manter a postura daqui até o fim da competição.





“Foi um jogo importante, que nos dá a possibilidade de sonhar, sabendo que de agora em diante vêm jogos muito seguidos contra rivais diretos. Então, vai ser complicado. Tão complicado quanto motivador. Temos que potencializar o que o time fez hoje e pensar que cada jogo será uma final”, projetou o comandante argentino.





Não será possível, porém, repetir contra o Grêmio a formação que deu tão certo no Mineirão. Autor de um dos gols alvinegros, o volante Jair está suspenso por acúmulo de três cartões amarelos. A tendência é que o equatoriano Alan Franco, que o substituiu durante o jogo de domingo, ganhe a vaga.





Nas demais posições, a tendência é que Sampaoli repita as escolhas do jogo contra o Atlético-GO. No entanto, não é possível descartar uma formação com três zagueiros, especialmente pelas opções feitas pelo treinador ao definir a lista de relacionados. A delegação está composta por cinco defensores: os titulares Réver e Junior Alonso, além dos costumeiros reservas Bueno, Gabriel e Igor Rabello. Mesmo recuperado de lesão, o atacante Diego Tardelli segue fora.





O adversário





Enquanto a decisão da Copa do Brasil contra o Palmeiras não chega, o Grêmio concentra atenções no Campeonato Brasileiro. Com um jogo e sete pontos a menos que o São Paulo, os comandados do técnico Renato Gaúcho se permitem sonhar com a taça nacional, que o clube não conquista desde 1996.





Dono da melhor defesa, o Grêmio é o time com menos derrotas no Brasileirão: apenas três em 29 partidas (são ainda 12 vitórias e 14 empates). A equipe vive um momento crucial para as pretensões na disputa pelo título. Após o 1 a 1 com o Palmeiras na última sexta e o duelo com o Atlético nesta quarta, terá pela frente Internacional e Flamengo.





“É uma semana fundamental para a gente pelas pretensões. Temos que vencer. Se a gente quer chegar ao título, temos que vencer essas partidas. Temos que fazer nosso melhor, encarar cada jogo como uma final. O Atlético vem fazendo uma grande campanha, tem um grande elenco, um grande treinador”, pontuou o goleiro Vanderlei.





Há algumas incertezas sobre a escalação tricolor para o confronto com o Atlético. Na defesa, Pedro Geromel se recupera de lesão e não deve entrar em campo. No meio, Matheus Henrique, que levou pancadas na panturrilha no jogo contra o Palmeiras, também pode ser desfalque. Maicon e Darlan pleiteiam a vaga.





GRÊMIO X ATLÉTICO





Grêmio

Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues (Geromel), Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Darlan (Maicon), Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza

Técnico: Renato Portaluppi





Atlético

Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco e Hyoran; Savarino, Keno e Vargas

Técnico: Jorge Sampaoli





Motivo: 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: quarta-feira, 20 de janeiro de 2021, às 19h15 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA-SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)