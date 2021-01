Desfalcado, América defende liderança da Série B em duelo contra Brasil-RS

América tenta voltar a vencer após dois empates na Série B (foto: Estevão Germano/América) objetivo de voltar a vencer depois de dois empates consecutivos. Com o acesso à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro confirmado, o América tenta seguir em vantagem na disputa pelo título da Série B. Líder da competição, o Coelho visita o Brasil-RS nesta terça-feira, às 16h, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, pela 36ª rodada, comde voltar a vencer depois de dois empates consecutivos.









Lisca pode ser ausência no banco de reservas do América contra o Brasil. O treinador foi suspenso por dois jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em virtude da expulsão no empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, em 7 de novembro, no Independência, pela 20ª rodada da Série B. Ele aguarda a resposta do órgão julgador sobre o pedido de efeito suspensivo para saber se dirigirá ou não a equipe.





Para a partida no Sul, o América tem três desfalques por suspensão devido ao terceiro cartão amarelo: o lateral-direito Daniel Borges e os atacantes Léo Passos e Rodolfo. Outras baixas são o goleiro Matheus Cavichioli, o lateral-direito Diego Ferreira, o atacante Felipe Azevedo, o volante Flávio e o meia Guilherme, todos em tratamento de lesões.





O principal problema do treinador é na lateral direita, já que Daniel Borges e Diego Ferreira estão fora. Sabino, zagueiro de origem e que também atua como volante, pode ser improvisado no setor. No ataque, Vitão e Marcelo Toscano são opções para o lugar de Rodolfo; Ademir, titular, volta de suspensão e deve ocupar a vaga de Léo Passos. No gol, Airton segue como substituto de Cavichioli.





O adversário





Em 11º lugar da Série B, com 47 pontos, o Brasil tem remotas chances de acesso à Primeira Divisão - 0,007%, segundo os cálculos do Departamento de Matemática da UFMG. A equipe gaúcha vem de goleada sofrida diante do Figueirense, por 3 a 0, no Orlando Scarpeli. Para enfrentar o América, o Xavante conta com zagueiro Heverton e o meia Matheuzinho, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Já os atacantes Jarro Pedroso, com fratura no pé, e Gabriel Poveda, com lesão de ligamento no joelho direito, são desfalques do técnico Claudio Tencati.





Brasil-RS x América





Brasil-RS

Rafael Martins; Felipe, Heverton, Diego Ivo e Bruno Santos; Sousa e Pablo; Bruno José, Matheus Oliveira e Mathezinho; Dellatorre. Técnico: Claudio Tencati.





América

Airton; Sabino, Messias e Anderson e Sávio; Juninho, Zé Ricardo e Alê; Felipe Augusto, Ademir e Vitão (Toscano).Técnico: Lisca.





Motivo: 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: estádio Bento Freitas, em Pelotas-RS

Data e horário: 19 de janeiro de 2021 (terça-feira), às 16h





Árbitro: Salim Fende Chavez (CBF/SP)

Assistentes: Vitor Carmona Metestaine e Fábio Rogério Baesteiro (CBF/SP)