Para seguir na briga pelo título, Atlético precisará quebrar longo jejum

Atlético segue focado e unido em busca do título brasileiro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Com um jogo a menos em relação aos líderes do Campeonato Brasileiro, o Atlético segue com chances de conquistar o título na atual temporada. Mas, para seguir na briga na parte de cima, precisará quebrar um longo jejum: na próxima quarta-feira, às 19h15, o Galo jogará na Arena do Grêmio contra os donos da casa. O alvinegro não vence no estádio desde 2013.









Do elenco atual do Atlético, quatro jogadores estiveram em campo naquela partida. O goleiro Victor, destaque do jogo, o zagueiro Réver e os atacantes Diego Tardelli, autor da assistência para o único gol, e Eduardo Vargas, que na época defendia o Grêmio. O atacante chileno teve grande chance de balançar as redes, mas parou em defesa do camisa 1 alvinegro.





De lá para cá, o Galo jogou na Arena do Grêmio em sete oportunidades, com dois empates, incluindo um na decisão da Copa do Brasil de 2016, vencida pelos gaúchos, e cinco derrotas. No total, são cinco gols marcados e 11 sofridos.





O meio-campista Alan Franco, que deve assumir a vaga do suspenso Jair no confronto contra o Grêmio, acredita que o duelo será mais uma final para o Atlético no Campeonato Brasileiro.





“Agora, contra o Grêmio, vai ser outra final, de todas que temos, então, esperamos estar à altura desse compromisso e ganhar, que seria importante para seguir na luta pelo título”, disse.





O jogo será um confronto direto entre o Atlético, terceiro colocado com 53 pontos, e o Grêmio, quarto colocado com 50. O alvinegro precisa do triunfo para encostar de vez no líder São Paulo, que tem 57. O Galo tem um jogo a menos que o time paulista.





Atlético na Arena do Grêmio





15/09/2013 - Grêmio 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro

27/04/2014 - Grêmio 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro

29/11/2015 - Grêmio 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro

28/08/2016 - Grêmio 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro

07/12/2016 - Grêmio 1 x 1 Atlético - Final da Copa do Brasil

06/08/2017 - Grêmio 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro

18/08/2018 - Grêmio 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro

25/05/2019 - Grêmio 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro