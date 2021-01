Fifa: Atlético informa pagamento de última parcela de dívida por Maicosuel

Comprado em 2014, Maicosuel disputou 87 jogos pelo Atlético e marcou nove gols (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 8/5/17)

informou, na tarde desta segunda-feira, que quitou a última parcela da dívida pelo meia, comprado em 2014 junto à Udinese, da Itália. De acordo com a assessoria de comunicação do clube, o Galo pagou o valor atualizado de R$ 8 milhões para encerrar o débito na Fifa.Em abril do ano passado, o ex-presidentecontou com a ajuda de Rubens Menin, Rafael Menin e Ricardo Guimarães para pagar a penúltima parcela da dívida por Maicosuel, no valor de R$ 13,4 milhões.Se o valor não tivesse sido quitado, o alvinegro iniciaria o Campeonato Brasileiro com menos seis pontos. O empréstimo com os mecenas foi quitado em 21 de maio.O Atlético comprou Maicosuel por 3,3 milhões de euros em 2014. Em junho de 2015, boa parte do investimento foi recuperado com o empréstimo do meia-atacante aoO time dos Emirados Árabes Unidos desembolsou 2 milhões de euros pelo empréstimo de um ano. Ele voltou ao Galo em 2016.Em junho de 2017, o São Paulo pagou cerca de R$ 3,7 milhões ao Atlético para comprar o meia.Maicosuel disputou 87 jogos pelo Atlético, com nove gols marcados. Foram 50 vitórias, com 16 empates e 21 derrotas. Ele conquistou a Recopa Sul-Americana e aem 2014, além dos títulos mineiros de 2015 e 2017.