Atlético recebe Atlético-GO para seguir na briga pelo título do Brasileirão

(foto: Bruno Cantini/Atlético) Os resultados do Campeonato Brasileiro de 2020 em 2021 têm sido bons para o Atlético. Porém, na única oportunidade em que entrou em campo neste ano, o Galo não se ajudou, empatando por 2 a 2 com o Bragantino, assim mesmo com gol aos 53min da etapa final, de pênalti. Para mudar o panorama e mostrar que está mesmo disposto a brigar pelo título com São Paulo e o vice-líder Internacional precisa vencer o Atlético-GO, neste domingo, ás 18h15, no Mineirão, pela 30ª rodada. O time alvinegro tem três pontos a menos que os que estão à frente, mas com um jogo a menos que eles.





Assim, o momento é de concentração total no Galo. “Sabemos que está no final do torneio e, por isso, a margem de erro precisa ser bem pouca. Não podemos cometer equívocos. Temos de seguir trabalhando e muito concentrados”, declara o zagueiro Junior Alonso, um dos homens de confiança do técnico Jorge Sampaoli.





Segundo ele, o time está muito concentrado para fazer o melhor. Aí, vai ver o que ocorrerá com os concorrentes ao fim da temporada.





“São 10 finais que temos pela frente no Brasileiro e estamos felizes por ter a chance de brigar pelo título. No turno eles nos exigiram muito e sabemos que deverá ser a mesma coisa agora. Mas dentro de casa, temos mais responsabilidade ainda, pois precisamos ga har para seguir na briga. e temos de tentar fazer o melhor para dar conta do que vem pela frente”, diz o defensor.





Ele acredita que o Atlético tem feito bom papel. Mesmo no empate com o Bragantino, viu um time bastante empenhado, o que espera que se repita hoje. “ Apesar de não termos vencido o último jogo, nos deixa tranquilo o rendimento da equipe, mantivemos nosso modo de jogar e até o fim buscamos o gol. Felizmente conseguimos com o pênalti. Então é seguir assim.”





Além de vencer o xará goianiense, o Galo vai “secar” os concorrentes. O São Paulo visita o Athético-PR, que não perde há quatro jogos, às 16h. Já às 20h30, o Internacional recebe o ameaçado Fortaleza.





“Estamos a seis pontos do líder e o que não podemos é mudar nossa forma de jogar. O que temos de fazer é melhorar os pequenos inconvenientes que estamos sofrendo para seguir brigando pelo titulo”, declara Alonso.





Para o jogo deste domingo, a única ausência é do armador Matías Zaracho, que segue tratando de lesão muscular na coxa esquerda. O goleiro Victor, recuperado de dores nas costas, está à disposição de Sampaoli.





O adversário

No Atlético-GO, o técnico Marcelo Cabo não terá importantes jogadores, como Renato Kayzer, Jorginho, Édson e Gustavo Ferrareis. Janderson parece ser a opção natural para a vaga de Ferrareis, mas o treinador também tem a opção de utilizar Chico aberto na ponta esquerda, função que o meia já desempenhou.





“Tivemos perdas consideráveis durante a competição, quase que a espinha dorsal. Como é que a gente repagina isso? Trabalhando os que estão aqui, potencializando os que estão aqui e passando confiança”, disse o treinador.





ATLÉTICO X ATLÉTICO-GO





Atlético





Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair (Allan), Alan Franco e Hyoran; Savarino, Vargas e Keno

Técnico: Jorge Sampaoli





Atlético-GO

Jean; Dudu, Éder, Oliveira (João Victor) e Natanael; Pereira, Marlon Freitas e Matheus Vargas; Wellington Rato, Zé Roberto e Chico (Janderson)

Técnico: Marcelo Cabo





Motivo: 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Data e horário: domingo, 17 de janeiro de 2021, às 18h15





Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kléber Lúcio Gil e Hélton Nunes (SC)

VAR: José Cláudio Rocha Filho