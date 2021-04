Atlético elabora plano para pagar dívida bilionária

Clube pagou R$ 104 mi em atraso com a Fifa



Desde 2018, o Atlético pagou R$ 104 milhões em dívidas referentes a condenações da Fifa. Neste ano, foram R$ 17 milhões – e a conta deve aumentar em “maio, junho”, segundo projeção do vice-presidente José Murilo Procópio. “Nós estamos aqui para fazer essa reestruturação da dívida do Atlético. Realmente, fui surpreendido com esse passivo existente na Fifa. Mas já pagamos uma parte. Vamos ter problemas de pagamentos lá para maio, junho. São dívidas que não podem ser postergadas, negociadas. São terminativas", afirmou. O orçamento alvinegro para 2021 prevê o pagamento de R$ 30 milhões em débitos referentes a processos que tramitam na Fifa. Atualmente, o Atlético é alvo de sete cobranças na Fifa, referentes ao técnico Rafael Dudamel, o lateral-direito Patric, o volante Allan, os meias Dylan, Otero e David Terans, além do atacante Yimmi Chará.

Garantido na liderança da primeira fase do Campeonato Mineiro, o Atlético deve escalar um time formado por reservas no confronto com o Athletic, às 19h de hoje, no Independência, pela 11ª rodada. O jogo em Belo Horizonte terá mando de campo da equipe de São João del-Rei, que não pôde atuar na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, devido à onda roxa da cidade no programa Minas Consciente, de enfrentamento à pandemia de COVID-19.





A transferência do duelo para a capital mineira foi benéfica para o Galo, que teve uma semana desgastante em razão da viagem à Venezuela, onde empatou por 1 a 1 com o Deportivo La Guaira, em Caracas, na última quarta-feira (gol do argentino Matías Zaracho). O resultado na estreia do Grupo H da Copa Libertadores decepcionou a torcida, que esperava a conquista dos três pontos em cima de um adversário sem tradição no futebol sul-americano.





Na terça-feira, às 19h15, o Atlético volta a campo pela Libertadores, contra o América de Cali, da Colômbia, no Mineirão. Por causa disso, os titulares ganham descanso neste fim de semana, enquanto os suplentes tentam aproveitar a oportunidade no estadual para, no futuro, pleitearem uma vaga na formação principal.





Uma das novidades no Galo será o equatoriano Alan Franco, que nesta temporada participou apenas de parte do segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Pouso Alegre, em 7 de abril, no Mineirão, pela oitava rodada do Mineiro. Outras atrações são o goleiro Rafael, os laterais Mariano e Dodô e os atacantes Hulk, Marrony e Eduardo Sasha. Após o triunfo de virada em cima do Boa, por 2 a 1, no último domingo, o técnico Cuca já havia manifestado a intenção de avaliar outras peças do grupo. “Entraremos com um time alternativo para observar quem não está jogando. É a chance para eles mostrarem seu potencial”.





A primeira colocação no Mineiro, com 24 pontos, não convenceu os atleticanos, que se mostraram descontentes principalmente com a derrota para o Cruzeiro por 1 a 0, em 11 de abril, no Mineirão. Mesmo em vantagem na posse de bola, o Atlético sucumbiu à marcação do arquirrival e só levou perigo no início do segundo tempo, quando Vargas recebeu de Nacho Fernández e chutou rasteiro para boa defesa de Fábio.





A pressão sobre o técnico campeão da Libertadores de 2013 se dá principalmente pelo futebol pouco convincente com um elenco recheado de estrelas, casos de Guilherme Arana, Zaracho, Hulk, Nacho Fernández, Keno e Eduardo Vargas. Desde 2020, conselheiros bilionários como Rubens Menin e Ricardo Guimarães investiram mais de R$200 milhões em contratações para o clube.