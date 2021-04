Em novo acordo na Justiça, Atlético pagará R$ 6,2 milhões a Ronaldinho

Empresa de Assis, irmão de Ronaldinho, fez novo acordo com o Atlético sobre dívida de 2014 (foto: Norberto Duarte/AFP) pagamento de dívida antiga, referente aos direitos de imagem de R10, no valor de R$ 6,2 milhões. O acordo foi firmado com o clube acertando o pagamento dividido em 30 parcelas até outubro de 2023. A informação foi divulgada pelo globoesporte.com. Um dos principais ídolos da torcida, Ronaldinho Gaúcho está entre os credores do Atlético. Mas as duas partes acertaram na Justiça ode dívida antiga, referente aos direitos de imagem de R10, no valor de R$ 6,2 milhões. O acordo foi firmado com o clube acertando o pagamento dividido em 30 parcelas até outubro de 2023. A informação foi divulgada pelo globoesporte.com.





de dívida antiga, referente aos direitos de imagem de R10, no valor de R$ 6,2 milhões. O acordo foi firmado com o clube acertando o pagamento dividido em 30 parcelas até outubro de 2023. A informação foi divulgada pelo globoesporte.com. propriedade do irmão e empresário de Ronaldinho, Assis, que recebia os direitos de imagem do craque. O contrato de R10 com o Galo foi rescindido em julho de 2014, depois que o jogador se despediu com o título da Recopa Sul-Americana, diante do Lanús, no Mineirão. Na ocasião, as partes acertaram que o Galo arcaria com o valor de R$ 7,7 milhões à Planet Invest, quitadas em 22 parcelas, cada uma de R$ 353,5 ml, a primeira com vencimento em outubro daquele ano. A dívida do Atlético é com a Planet Invest, de





A Planet Invest acionou o Atlético na Justiça em 2016, cobrando o pagamento de R$ 10,8 milhões, valor atualizado com juros e correção monetária. Em julho de 2017, a empresa aceitou receber o valor de R$ 13, 2 milhões do clube, que se comprometeu a quitar o débito em 48 parcelas de R$ 275,4 mil.





Como o Atlético, em 2020, ainda devia R$ 5,6 milhões, conforme balanço financeiro do clube, a Planet Invest entrou com ação de execução no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, alegando descumprimento do acordo. O valor foi atualizado para R$ 6.329.444,25, de acordo com correção monetária pelo IGPM-FGV, além de multa de 10% em relação ao que havia sido homologado.





Os advogados da Planet Invest solicitaram penhora de ativos financeiros do Atlético em instituições bancárias, além de ter o nome incluido no SERASA. No dia 7 de abril passado, a empresa e o clube apresentaram documento no qual o Galo reconheceu o débito de R$ 6,7 milhões a Ronaldinho, referentes a diretos de imagem. Pelo acordo, o alvinegro deverá pagar 30 parcelas, entre maio de 2021 e outubro de 2023, e o valor foi recalculado e acertado para R$ 6,2 milhões. Parte do total será usado como pagamento dos honorários dos responsáveis pela defesa jurídica de R10.