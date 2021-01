América empata com Brasil-RS e corre risco de perder a liderança

(foto: Estevão Germano/América)

Com acesso assegurado àde 2021, oamargou o terceiro empate seguido nado Campeonato Brasileiro. Na luta pelo tricampeonato, o Coelho ficou com a liderança ameaçada a dois jogos do fim da competição devido ao 0 a 0 no duelo contra o Brasil-RS, nesta terça-feira, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, pela 36ª rodada.O jogo teve reclamação de ambos os times por pênaltis não marcados. Com o resultado, o América chegou a 69 pontos, dois a mais que a Chapecoense, vice-líder.A equipe de Lisca, que vinha de empates diante de Náutico e Botafogo-SP, perderá a ponta da tabela em caso de triunfo da Chape sobre a Ponte Preta, nesta quinta-feira, às 17h45, na Arena Condá, em Chapecó.Já o Brasil-RS ocupa o 12ª lugar, com 48 pontos. Na próxima rodada, a penúltima da Série B, o América visita o Confiança, neste sábado, às 16h15, no estádio Baptistão, em Aracaju. Um dia antes, às 19h15, o Brasil encara o CSA, no Rei Pelé, em Alagoas.O primeiro tempo emfoi equilibrado e de poucas chances criadas pelas equipes. A primeira oportunidade do América saiu em cobrança de falta de João Paulo, aos 22 minutos. A bola fez uma curva venenosa e quase surpreendeu o goleiro Rafael Martins, que espalmou para escanteio.Aos 23min, Felipe Azevedo recebeu cruzamento de Ademir e, livre na área, cabeceou sobre o travessão. O Brasil-RS encontrou espaços em contra-ataques e reclamou de pênalti em jogada em velocidade de Dellatorre, derrubado por Anderson na risca da grande área. O árbitro chegou a assinalar a penalidade, mas voltou atrás após interferência do assistente e marcou falta.No fim da etapa, Messias se enroscou com os adversários na área e caiu. O lance foi considerado normal pela arbitragem.O América voltou com alteração na zaga para o segundo tempo: Eduardo Bauermann na vaga de Anderson, advertido com cartão amarelo e suspenso no próximo jogo.No-RS, o goleiro Rafael Martins, lesionado, foi substituído por Marcelo. No início da etapa, o Coelho ameaçou em forte chute de fora da área do zagueiro Joseph, improvisado na lateral direita.Aos 19 minutos, o América ficou em vantagem numérica em campo com a expulsão de Bruno Santos, por pisão em Ademir., então, decidiu aumentar a ofensividade da equipe e realizou três alterações: Marcelo Toscano, Neto Berola e Calyson nos lugares de Joseph, Vitão e Felipe Azevedo.Apesar das mudanças, o América não mostrou efetividade nas investidas e sucumbiu à marcação xavante. Aos 36min, Lohan na vaga de Alê foi mais uma aposta de ataque de Lisca. O Coelho aumentou a pressão nos instantes finais e reclamou de pênalti em puxão de Felipe Albuquerque em Lohan.Nos acréscimos, Messias teve a última chance do jogo, mas cabeceou para fora após cruzamento de Ademir.