América enfrenta Confiança e tenta manter chances de título na Série B

Lisca ainda sonha com a chance de conquistar a Série B (foto: Fernando Almeida/América) fizeram o time perder a liderança para a Chapecoense, que somou sete pontos em nove possíveis diante de Figueirense (2 a 1), Vitória (0 a 0) e Ponte Preta (1 a 0) e chegou a 70. Agora em segundo lugar, com 69, o Coelho tenta recuperar a ponta no confronto com o Confiança, às 16h15 deste sábado, no estádio Batistão, em Aracaju. O América deu indícios de que caminharia rumo ao título da Série B ao golear o Vitória por 4 a 0, há duas semanas, no Independência, pela 33ª rodada. Porém, os empates consecutivos com Náutico (0 a 0), Botafogo-SP (1 a 1) e Brasil de Pelotas (0 a 0)o time perder a liderança para a Chapecoense, que somou sete pontos em nove possíveis diante de Figueirense (2 a 1), Vitória (0 a 0) e Ponte Preta (1 a 0) e chegou a 70. Agora em segundo lugar, com 69, o Coelho tenta recuperar a ponta no confronto com o Confiança, às 16h15 deste sábado, no estádio Batistão, em Aracaju.





08:07 - 22/01/2021 Após três empates seguidos, América vê chance de título cair para 41,4% Sergipe, o time mineiro assume a primeira posição de maneira provisória, já que a Chape ainda entra em campo pela 37ª rodada na segunda-feira, às 17h, contra o Operário, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Se empatar ou perder, correrá o risco de ver os catarinenses levantarem o troféu no interior do Paraná. Em caso de vitória em, o time mineiro assume a primeira posição de maneira provisória, já que a Chape ainda entra em campo pela 37ª rodada na segunda-feira, às 17h, contra o Operário, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Se empatar ou perder, correrá o risco de ver os catarinenses levantarem o troféu no interior do Paraná.





Embora tenha cumprido o principal objetivo, que é o retorno à elite do Brasileiro, o alviverde deseja fechar a temporada com chave de ouro, tornando-se o maior campeão da segunda divisão nacional, com três troféus. Para isso, terá de melhorar de maneira substancial os números do setor ofensivo. O técnico Lisca se mostrou desapontado com o desempenho do ataque desde a confirmação do acesso, contra o Náutico.





“Precisamos mudar muito no setor ofensivo, pois a Série A é uma competição com outro nível de exigência. Se atuarmos como nos últimos jogos, vamos passar vergonha na Série A, e uma vergonha grande”, disse o comandante.





“Ficam as lições e as demonstrações que o América precisa evoluir muito e não pode se acomodar com o acesso. Tem que se qualificar em todos os aspectos, principalmente na parte ofensiva, que quase nos comprometeu na competição e está nos dificultando muito na briga pelo título”, complementou.





O América tem 41 gols em 36 rodadas na Série B - média de 1,13. O camisa 10 Ademir marcou sete vezes em 26 jogos. Em seguida vem Rodolfo, com seis tentos em 29 apresentações. Como comparação, o artilheiro Caio Dantas contabilizou 17 gols em 33 partidas pelo Sampaio Corrêa. Já Léo Ceará, do Vitória, fez 16 em 32 jogos.





O lateral-esquerdo João Paulo afirmou que os jogadores tentarão ao máximo corresponder às expectativas na reta final do campeonato. “Quando o comandante expõe alguma situação, temos que trabalhar para sermos efetivos nos jogos naquilo que ele tem pedido. Espero que nesse jogo de sábado a gente possa reencontrar não só a vitória, mas dê ênfase no sentido de fazer gols”.





Para o compromisso em Aracaju, Lisca não poderá escalar o zagueiro Anderson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O substituto é Eduardo Bauermann. Em compensação, o treinador conta novamente com dois titulares: o lateral-direito Daniel Borges e o atacante Rodolfo.





Se o Coelho ainda tem alguma pretensão na Série B, o Confiança joga apenas para cumprir tabela, pois ocupa o 14º lugar, com 45 pontos, e não corre risco de ser rebaixado. Todavia, existe forte pressão em cima da equipe, que ganhou dois jogos e perdeu oito nos últimos dez. O atacante Reis, autor de nove gols em 32 partidas, é o principal destaque azulino.





CONFIANÇA X AMÉRICA





CONFIANÇA

Rafael Santos; Thiago Ennes, Nirley, Luan e Silva; Serginho, Rafael Vila e Guilherme Castilho; Bruno Paraíba, Reis e Iago Santos

Técnico: Daniel Paulista





AMÉRICA

Airton; Daniel Borges, Messias, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Ademir, Felipe Azevedo e Rodolfo

Técnico: Lisca





Motivo: 37ª rodada da Série B





Estádio: Batistão, em Aracaju (SE)





Data: sábado, 23 de janeiro de 2021





Horário: 16h15





Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)





Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Rafael Trombeta (PR)





Transmissão: SporTV e Premiere FC