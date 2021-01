Gols sofridos no fim 'tiram' cinco pontos do Atlético no Brasileiro

Time de Sampaoli desperdiçou pontos por não conseguir segurar os resultados (foto: Bruno Cantini/Atlético) resultado, o alvinegro viu a diferença para o líder Internacional aumentar para cinco pontos. O Atlético teve a chance de conquistar uma importante vitória fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. O Galo vencia o Grêmio, em Porto Alegre, até os 39 minutos do segundo tempo, quando sofreu o empate por 1 a 1. Com o, o alvinegro viu a diferença para o líder Internacional aumentar para cinco pontos.









Além de ceder o empate ao Grêmio, o Atlético também deixou outro time gaúcho garantir um ponto no fim: o Internacional. Em jogo válido pela 24ª rodada, no Mineirão, o alvinegro vencia até os 42 minutos do segundo tempo, mas sofreu o empate. Já contra o Fortaleza, pela 14ª rodada, o gol da derrota saiu aos 38 minutos do segundo tempo.





Esses resultados são exatamente os cinco pontos de diferença para o Internacional. Se tivesse conseguido segurar os placares, o Galo estaria na liderança do Campeonato Brasileiro.





Agora, o foco vai para o duelo contra o Vasco, no próximo sábado, às 21h, em São Januário. O alvinegro precisa da vitória para seguir na luta pela taça.





Gols sofridos pelo Atlético depois dos 35 minutos do segundo tempo





3ª rodada - Botafogo 2 x 1 Atlético - Segundo gol do Botafogo marcado aos 43 minutos do segundo tempo

9ª rodada - Santos 3 x 1 Atlético - Terceiro gol do Santos marcado aos 54 minutos do segundo tempo

11ª rodada - Atlético-GO 3 x 4 Atlético - Terceiro gol do Atlético-GO marcado aos 48 minutos do segundo tempo

14ª rodada - Fortaleza 2 x 1 Atlético - Segundo gol do Fortaleza marcado aos 38 minutos do segundo tempo

17ª rodada - Bahia 3 x 1 Atlético - Terceiro gol do Bahia marcado aos 43 minutos do segundo tempo

24ª rodada - Atlético 2 x 2 Internacional - Segundo gol do Internacional marcado aos 42 minutos do segundo tempo

26ª rodada - São Paulo 3 x 0 Atlético - Segundo gol do São Paulo marcado aos 38 minutos do segundo tempo. Terceiro gol do São Paulo marcado aos 46 minutos do segundo tempo.

31ª rodada - Grêmio 1 x 1 Atlético - Gol do Grêmio marcado aos 39 minutos do segundo tempo