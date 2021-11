Em confronto direto por sonho da Libertadores, América pega o Fluminense

América de Marquinhos Santos quer a vaga na Libertadores (foto: Marina Almeida / América )

Em duelo no Rio, neste domingo, o América segue em busca do sonho de disputar a Copa Libertadores. A partir das 17h, no Maracanã, o Coelho terá pela frente o Fluminense, rival direto na briga por uma vaga no torneio continental do ano que vem. A partida, válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, é vista por todos no Lanna Drumond como fundamental para as pretensões do time mineiro.





O América está praticamente garantido na Série A de 2022. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Coelho tem apenas 0,026% de chance de ser rebaixado.

Com o principal objetivo da temporada quase alcançado, o time mineiro quer voar pelo continente no ano que vem. A meta agora é disputar a Libertadores. Mas o Tricolor também está nesta luta. Os dois times estão colados na tabela. Ambos com 45 pontos, os times carioca e mineiro ocupam o 9º e 10º lugar, respectivamente. De acordo com a UFMG, o Coelho tem 11,5% de chances de ir à Libertadores, enquanto o Tricolor chega a 13,8%, antes dos jogos deste domingo.





América sem problemas





O técnico Marquinhos dos Santos não tem problemas para a partida. Os desfalques por questões médicas são os mesmos já há algumas rodadas. O lateral-direito Eduardo que faz tratamento de um tumor ósseo, e o atacante Berrío com inflamação na tíbia esquerda, permanecem de fora.





Não há também baixas por suspensão. Contudo, a preocupação para o duelo contra a Chapecoense, quarta-feira, no Independência, é grande. Isso porque o América tem um time inteiro de pendurados. São 11 atletas com dois cartões amarelos: Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Zé Vitor, Eduardo, Marlon, Zé Ricardo, Ramon, Mauro Zárate, Ademir, Carlos Alberto e Juninho Valoura.





A surpresa da semana ficou por conta da lista de relacionados. O atacante Rodolfo não viajou para o Rio por opção do treinador. Reserva, ele costuma entrar no decorrer das partidas. Coincidência ou não, Rodolfo perdeu o gol que seria o da vitória contra o Atlético-GO, no Independência, na quarta-feira (17). O duelo terminou empatado por 0 a 0.





Ataque reforçado no Fluminense





O técnico do Fluminense, Marcão, terá reforço no setor ofensivo contra o América neste domingo. O atacante Fred, que cumpriu suspensão na derrota para o Juventude (1 a 0) pela expulsão na vitória sobre o Palmeiras (2 a 1), volta à equipe titular.





O também atacante Luiz Henrique é outra novidade. Ele se recuperou da "sobrecarga muscular" na coxa esquerda e deve ser opção, no mínimo, no banco de reservas. Caio Paulista deve seguir nos 11 iniciais.





Quem também volta de suspensão é o lateral-direito Samuel Xavier, mas pelo terceiro cartão amarelo. Já no meio de campo, os meias Arias e Cazares disputam a titularidade.





FICHA TÉCNICA





FLUMINENSE





Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon; André, Nonato e Yago; Jhon Arias (Cazares), Caio Paulista (Luiz Henrique) e Fred (John Kennedy). Técnico: Marcão.





AMÉRICA





Matheus Cavichioli, Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê; Ademir, Zárate e Felipe Azevedo. Técnico: Marquinhos Santos.





Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)





Auxiliares : Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Nailton Júnior de Souza Oliveira (CE)





VAR : Elmo Alves Resende Cunha (GO)





AVAR : Edson Antônio de Souza (GO)





Motivo: 34ª rodada do Campeonato Brasileiro





Data e hora : domingo, às 17h





Local: Maracanã, no Rio de Janeiro