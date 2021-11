Galo vai a 98,5% de chance de ser campeão após vitória sobre o Juventude

Galo venceu Juventude e chegou a 74 pontos em 33 jogos no Brasileirão (foto: Edesio Ferreira/EM D.A Press )

O Atlético foi a 98,5% de probabilidade de ser campeão brasileiro, segundo o Departamento de Matemática da UFMG , após vencer o Juventude por 2 a 0, neste sábado, no Mineirão, pela 34ª rodada. Os dois gols foram marcados por Hulk, que chegou a 14 em 31 jogos e assumiu a artilharia da competição.





O placar no Gigante da Pampulha fez o Galo chegar a 74 pontos, com 23 vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Apesar da folga na ponta, o time não poderá comemorar o título na terça-feira, quando enfrentará o Palmeiras, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo.





O resultado que inviabilizou o troféu para o Atlético na 35ª rodada foi o triunfo do Flamengo sobre o Internacional por 2 a 1, também neste sábado, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O rubro-negro alcançou 66 pontos - 20 vitórias, seis empates e sete derrotas.

Conforme a UFMG , o Fla tem 1,5% de chance de título. Por essa façanha, precisa ganhar os cinco duelos restantes e torcer para que o alvinegro some no máximo sete pontos. Nesse caso, os clubes ficariam empatados com 81, e o saldo de gols favorável daria o troféu aos cariocas.





O Atlético, por sua vez, necessita de oito pontos para ficar com a taça dependendo apenas de si. Além do Palmeiras, o time encara Fluminense, Bahia, Bragantino e Grêmio. Se ganhar de todo mundo, chegará a 28 vitórias, igualando-se nesse quesito ao Flamengo campeão em 2019 sob o comando do português Jorge Jesus.





Mesmo com as partidas a cumprir em 2021, o Galo já ultrapassou as campanhas de cinco campeões do Campeonato Brasileiro por pontos corridos - Flamengo, em 2009 (67) e 2020 (71); Fluminense, em 2010 (71); e Corinthians, em 2011 (71) e 2017 (72).