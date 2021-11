Penúltimo passo? Atlético pega Palmeiras para encaminhar título brasileiro

Artilheiro do Brasileirão, Hulk é a esperança de gols do Galo diante do Palmeiras (foto: Pedro Souza/Atlético) "Estou a dois passos do paraíso". O verso da música da banda Blitz resume bem o sentimento do torcedor do Atlético neste momento. Falta pouco, muito pouco, para a conquista do tão sonhado título brasileiro. Mas, como diz a música, ainda restam dois passos. O primeiro pode ser dado nesta noite. O Galo visita o time alternativo do Palmeiras, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo, e pode encaminhar ainda mais o bicampeonato.









O foco, no entanto, está no jogo desta noite. O Galo encontrará um Palmeiras com reservas pela frente. Apenas o lateral-direito Marcos Rocha, suspenso da final da Copa Libertadores no próximo sábado, estará em campo. Pode parecer mais tranquilo, mas os jogadores do Galo pregam respeito ao adversário paulista.





"Acho que eles vão entrar para ganhar. É óbvio. Vimos a dificuldade que foi contra o Athletico-PR. Foi comentado que eles iriam jogar com time alternativo. Se o Palmeiras vier com um time que não vem jogando muito, vai ser difícil do mesmo jeito. Não tem jogo fácil no Brasileiro. Importante vir fazendo o que vem fazendo para sair com o resultado positivo", disse o volante Jair.





O Atlético tentará manter o embalo no Campeonato Brasileiro. O Galo vem de cinco vitórias consecutivas, todas sem sofrer gol. A equipe vai em busca de mais um resultado positivo para voltar a ser a melhor visitante da competição (tem 28 pontos, contra 29 do Flamengo).





Atlético





O Atlético, líder do Brasileirão, tem foco total na partida desta terça-feira. Uma vitória deixaria o time do técnico Cuca ainda mais perto de findar o jejum de quase 50 anos sem conquistar a Série A.





O comandante alvinegro conta com os retornos do zagueiro Junior Alonso e do atacante Eduardo Vargas, que ficaram fora da vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, no último sábado, em função de problemas físicos.





Já o também zagueiro Réver fica fora. Ele foi substituído no decorrer do jogo com o Juventude, no Mineirão, e teve constatada lesão na parte posterior da coxa esquerda.





A tendência é que Cuca faça apenas uma modificação em relação ao time que escalou contra o Juventude, com a entrada de Alonso na vaga de Réver.





Palmeiras





O técnico Abel Ferreira deve mandar a campo uma equipe reserva. Afinal, o Palmeiras, que não tem mais chances de título brasileiro, prioriza a finalíssima da Copa Libertadores contra o Flamengo, no sábado (27), às 17h, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Marcos Rocha, suspenso da decisão, deve jogar nesta noite.





No último treinamento antes de enfrentar o Galo, o time alviverde contou com dois "reforços". O primeiro é o volante Felipe Melo. Com dores no joelho direito, ele seguiu um cronograma específico para recuperação e fez trabalhos com bola, mas não deve ser titular na terça.





O segundo é o atacante Breno Lopes. Ele sentiu dores no tornozelo direito e ficou fora da derrota por 1 a 0 para o Fortaleza no último sábado, mas está à disposição da comissão técnica para enfrentar o Atlético.





PALMEIRAS X ATLÉTICO





Palmeiras

Jailson, Marcos Rocha (Gabriel Menino), Kuscevic, Renan e Jorge; Patrick de Paula, Danilo Barbosa e Matheus Fernandes; Wesley, Gabriel Veron (Breno Lopes) e Deyverson (Willian)

Técnico: Abel Ferreira





Atlético

Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho; Keno, Hulk e Diego Costa

Técnico: Cuca





Motivo: 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Estádio: Allianz Parque

Data: terça-feira, 23 de novembro

Horário: 21h30





Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)