Marquinhos Santos diz que meta do América é a permanência na Série A

Marquinhos Santos aprovou empate com o RB Bragantino (foto: Estevão Germano / América) O técnico Marquinhos Santos elogiou o desempenho do América no empate por 1 a 1 com o RB Bragantino, nesse sábado, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP, pela Série A. O treinador ainda disse que a meta do Coelho é garantir a permanência na elite do futebol brasileiro.









"O objetivo principal é a permanência, e ainda não sacramentamos a permanência, o objetivo continua sendo a permanência na Série A, um fato histórico. Temos nove pontos em disputa e vamos tentar fazer o maior número de pontos. Vai ter muito perde e ganha nos últimos jogos. A ideia é não deixar pontos para trás em casa, como fizemos com o Atlético-GO", acrescentou.





No jogo, Eduardo Bauerrmann abriu o placar para os mineiros, enquanto Artur marcou para o Massa Bruta. Com o resultado, o Coelho ficou em 10º lugar, ainda fora do G8, entre os que brigam por vaga na Libertadores do próximo ano.





"Acho que é difícil projetar algo, temos que jogar ofensivamente e buscar a vitória para nos colocar em uma posição de segurança na Série A, com projeção para Sul-Americana e, se tivermos eficiência, podemos pensar em uma pré-Libertadores", destacou Marquinhos.