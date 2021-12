Atlético tem 3 desfalques para possível jogo do título; veja opções de Cuca

Cuca tem três desfalques no time titular do Atlético para enfrentar o Bahia (foto: Pedro Souza/Atlético)

O Atlético não vai poder contar com um trio de titulares para o possível jogo do título do Campeonato Brasileiro. Suspensos, os volantes Allan e Jair e o centroavante Diego Costa desfalcam o time na partida diante do Bahia, nesta quinta-feira, a partir das 18h, na Fonte Nova, pela 36ª rodada. Mas quem pode substituí-los?