Torcedor faz apelo e recupera camisa do filho falecido perdida no Mineirão

Graças a corrente do bem na internet, atleticano Lucas Henrique conseguiu encontrar camisa que pertencia ao filho, Otávio, e que foi perdida no Mineirão (foto: Twitter/Lucas Henrique) O domingo (28/11) do atleticano Lucas Henrique caminhava para ser apenas de alegria. No Mineirão, ele acompanhou a vitória do Galo sobre o Fluminense, por 2 a 1, e viu o time ficar muito perto do título brasileiro. Mas ao soltar o grito de 'campeão' ao fim da partida percebeu que algo estava errado. A pequena camisa do filho Otávio, falecido em julho, aos três anos e 11 meses, tinha caído em meio à festa. Aquele era o seu amuleto nos jogos do Atlético. Toda a alegria se esvaiu naquele instante.









No Twitter, Lucas Henrique escreveu: " Galera, queria muito contar com ajuda de vocês, perdi a camisa do meu filho no setor laranja inferior na hora do 'é campeão', essa camisa é a minha lembrança mais especial que tenho do meu anjinho atleticano. É um modelo infantil, número 10 de 2019 ".





Galera, queria muito contar com ajuda de vcs, perdi a camisa do meu filho no setor laranja inferior na hora do "é campeão", essa camisa é a minha lembrança mais especial que tenho do meu anjinho atleticano.

É um modelo infantil, número 10 de 2019.



Por favor dêem RT pra ajudar! %u2014 Lucas (@opalucash) November 28, 2021





O texto comoveu milhares de pessoas. Torcedores do Atlético, de outros clubes brasileiros e inclusive do rival Cruzeiro ajudaram a espalhar o pedido. A corrente do bem funcionou. No começo da tarde, chegou no celular a tão desejada mensagem. A camisa de Otávio, o 'anjinho de Lucas', tinha sido encontrada.





A MASSA É DE OUTRO MUNDO E O FUTEBOL UNE NAÇÕES!



MUITO OBRIGADO A CADA UM! pic.twitter.com/0tjcq24Y8a %u2014 Lucas (@opalucash) November 29, 2021





Coube ao atleticano Rodrigo Araújo, pai também de um pequeno torcedor chamado Miguel, devolver a Lucas Henrique o seu amuleto da sorte.





Lucas Henrique, Miguel e Rodrigo, o responsável por devolver a camisa (foto: Twitter/Lucas Henrique)





Emocionado, Lucas agradeceu a todos que ajudaram a viralizar o seu apelo nas redes sociais. " Deus, agradeço por colocar mais um Santo no meu caminho, se já não bastasse São Victor do Horto, hoje tbm, temos um novo santo atleticano, São Rodrigo do Mineirão (protetor dos esquecidos do inferior laranja), obrigado @_araujor7 e ao nosso querido Anjo Campeão Miguel, por cuidarem dessa camisa como se suas fossem, vocês fizeram esse momento ainda mais especial, estaremos sempre juntos nesse mundão alvinegro, gratidão eterna pelo oque vocês fizeram por mim!





Seja nesta terça (30), na quinta-feira (2/12) ou no domingo (5/12), Lucas agora poderá comemorar tranquilo o bicampeonato brasileiro do Atlético.





A massa do Galo é incrível, o futebol é incrível, vocês são incríveis!

JAMAIS SERÁ SO FUTEBOL, A CAMISA DO MEU ANJINHO ALVINEGRO TA VOLTANDO PRA CASA!



MUUUUITO OBRIGADO A CADA UM QUE ME AJUDOU, FOI SURREAL! pic.twitter.com/zVXOnPhUh1 %u2014 Lucas (@opalucash) November 29, 2021









Leia, a seguir, o relato emocionado de Lucas após recuperar a camisa de Otávio:





" Em menos de 24h fui do céu ao inferno e voltei pro céu, SER CAMPEÃO SEM ESSA CAMISA JAMAIS SERIA A MESMA COISA!





Obrigado Massa Atleticana, eu sempre soube que somos muito mais que uma torcida, carregamos o mesmo DNA, SOMOS UMA FAMÍLIA! Vocês compraram essa missão como se esse meu Talismã fosse tbm de vocês.





Conseguimos juntos achar a camisa da pessoa mais importante de toda minha vida!

Obrigado ao futebol, por me mostrar que eu sempre estive certo, NUNCA SERÁ SO UM JOGO, vários torcedores de times rivais, inclusive do nosso maior rival em um mesmo objetivo, AJUDAR, isso é a essência desse esporte, UNIR, ALEGRAR e principalmente aflorar a nossa capacidade de sermos empáticos com os outros. A cada um que compartilhou, falou com um amigo, ou até me mandou uma mensagem com energias positivas, o meu eterno muito obrigado!





Tenham certeza que vocês tbm poderão sempre contar comigo!

Deus, agradeço por colocar mais um Santo no meu caminho, se já não bastasse São Victor do Horto, hoje tbm, temos um novo santo atleticano, São Rodrigo do Mineirão (protetor dos esquecidos do inferior laranja), obrigado @_araujor7 e ao nosso querido Anjo Campeão Miguel, por cuidarem dessa camisa como se suas fossem, vocês fizeram esse momento ainda mais especial, estaremos sempre juntos nesse mundão alvinegro, gratidão eterna pelo oque vocês fizeram por mim!