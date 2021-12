Zema anuncia investimentos para a Saúde e Defesa Civil em cidades mineiras

O governador destacou os investimentos nas equipes da Defesa Civil na região (foto: Stephano Mattos) O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou nesta quarta-feira (8/12), em Resplendor, no Vale do Rio Doce, a liberação de R$ 690,6 mil em restos a pagar para que as obras na Unidade Básica de Saúde, que estavam paralisadas desde 2012, possam ser retomadas.

Zema autorizou ainda a formalização de novo convênio para complementar o recurso inicial, em função da necessidade de instalação de 2 elevadores e de ar-condicionado central, no valor R$ 848 mil.

Com os investimentos, o tomógrafo computadorizado, adquirido por meio de convênio de R$ 1,26 milhão entre o Estado e a prefeitura, vai funcionar e permitir a realização de diagnósticos por imagem. O recurso foi pago em 2015, mas somente neste ano o equipamento foi instalado.

Segundo o governador, Resplendor também será beneficiada com o aumento dos repasses pelo estado ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da macrorregião Leste, que contempla 51 municípios. Serão R$ 551,7 mil a mais para ampliação e qualificação do serviço de forma regionalizada, garantindo que todas as cidades da região sejam assistidas pelo serviço do Samu.

O governador Romeu Zema fez a entrega nove kits de Defesa Civil para as cidades de Aimorés, Ipanema, Itueta, Mutum, Resplendor, Santa Rita do Itueto, Cuparaque, Goiabeira, Alvarenga. O investimento é fruto do Termo de Reparação, assinado em abril de 2020, aos danos decorrentes do rompimento das barragens da Vale, em Brumadinho.