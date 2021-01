COVID-19: Resplendor adquire dois respiradores e desafoga cidades-polo

Os novos respiradores e parte da equipe de profissionais de saúde do Hospital Nossa Senhora do Carmo, de Resplendor (foto: Divulgação/ PMR)

Coronavírus em Resplendor

O Hospital Nossa Senhora do Carmo (HNSC), de, no Leste de Minas, recebeu dois respiradores para serem utilizados no tratamento da. Os equipamentos foram adquiridos pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, com investimento próprio no valor de R$ 102.400. Agora, o hospital possui três respiradores.Esses equipamentos, segundo a SMS, serão muito importantes para Resplendor e cidades da microrregião, e representam um importante alívio para os hospitais que atendem aos pacientes com COVID-19 eme outras cidades-polo do Vale do Rio Doce, que recebem pacientes da região de Resplendor.Os novosforam incorporados à estrutura de atendimento e tratamento da doença no HNSC e fazem parte de um processo de ampliação e melhoria da infraestrutura de saúde da região.Estima-se que aproximadamente 5% dos pacientes com COVID-19 acabam sofrendo a chamada síndrome do desconforto respiratório agudo () e precisam de auxílio mecânico na respiração. O aparelho é utilizado até que o corpo se regenere e o paciente consiga fazer o ato de respirar novamente sozinho.O secretário municipal de saúde de Resplendor, Agnaldo de Oliveira, disse que a situação da COVID-19 na cidade e em outras da microrregião é preocupante.“Estamos adotando as medidas de enfrentamento com certa frequência e investindo nas campanhas de conscientização”, afirmou.No boletim epidemiológico de terça-feira (12/1), mais sete casos de COVID-19 foram confirmados em Resplendor. O total de casos chegou a 1.096 e o total de mortes a 15.Outros 47 casos continuam ativos, e os pacientes em isolamento social, entre esses, 14 indígenas da