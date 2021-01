Tragédia em Minas: acidente na BR-381 deixa ao menos três mortos

Batida deixou três mortos na BR-381, em Sabará, Grande BH (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)







Pelo menos três pessoas morreram na tarde desta terça (12/1) em um acidente na BR-381, em Sabará, Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Todos os mortos ocupavam o carro de passeio, um Hyundai Creta prata, ano 2018, emplacado em Barão de Cocais, Região Central de Minas Gerais.





O helicóptero dos bombeiros se deslocou ao local para socorrer uma das vítimas ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em BH. Ela ocupava uma Toyota Hilux prata, 2014, emplacada em Formiga, Região Centro-Oeste de Minas Gerais.





Outra vítima ferida precisou ser levada ao hospital por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela também estava na caminhonete.

O motorista da carreta, segundo os bombeiros, não sofreu ferimentos. O veículo dele é uma Scania fabricada em 2019, cor vermelha, com placa de Cambé (PR).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a chamada deu entrada no sistema da corporação por volta das 17h30. O fato aconteceu no Km 434 da rodovia, no sentido João Monlevade.