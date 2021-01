Cinco pessoas morrem em batida de frente entre carro e caminhão na BR-251

Prisma ficou completamente destruído após batida de frente com caminhão na BR-251 (foto: Reprodução/Redes Sociais) acidente, ocorrido na tarde desta terça-feira (12/01), na BR-251, km 507, no município de Francisco Sá, no Norte de Minas. Um Prisma bateu de frente com um caminhão. De acordo com informação da Policia Rodoviária Federal (PRF), todos os ocupantes do carro de passeio morreram. Cinco pessoas morreram em grave, ocorrido na tarde desta terça-feira (12/01), na, km 507, no município de, no Norte de. Um Prisma bateu de frente com um caminhão. De acordo com informação da Policia Rodoviária Federal (PRF), todos os ocupantes do carro de passeio morreram.









De acordo com testemunhas, o Prisma envolvido no acidente pertence um motorista de táxi de Francisco Sá, conhecido como Robertão taxista. Na tragédia, morreram ele e os quatro passageiros – um homem e três mulheres.





O acidente aconteceu em uma descida, próximo ao trevo da BR-251 com a BR MCG-122 (estrada de Janaúba). O Prisma viajava no sentido Montes Claros. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.