Barbacena: tempestade na madrugada inunda e praticamente destrói distrito

Corpo de Bombeiros de Barbacena relatam que um longo trecho de água estava a cerca de 1,80m de altura e alguns moradores encontravam-se ilhados (foto: Foto: arquivo Corpo de Bombeiros) tempestade que provocou uma tromba d’água e inundou uma das nascentes do Rio das Mortes, no distrito de Correia de Almeida, em Barbacena, Região Central de Minas Gerais, na madrugada desta terça-feira, (12/01), o cenário que ficou foi de muita destruição. Carros foram levados pela força da água e a maioria dos 3.200 moradores do distrito perdeu seus bens. Após umae inundou uma das nascentes do Rio das Mortes, no distrito de Correia de Almeida, em, Região Central de Minas Gerais, na madrugada desta terça-feira, (12/01), o cenário que ficou foi de. Carros foram levados pela força da água e a maioria dos 3.200 moradores do distrito perdeu seus bens.

LEIA MAIS 11:19 - 12/01/2021 Chuvas em Neves deixaram pessoas ilhadas; bombeiros foram acionados

08:38 - 12/01/2021 BH tem chuva durante a madrugada, mas próximos dias podem ser de estiagem

09:53 - 12/01/2021 Homem fica ferido após desabamento de casa em Santa Luzia Corpo de Bombeiros de Barbacena, o chamado de que uma tromba d’agua inundou diversas casas foi por volta da 0h25. Quando chegaram ao local, depararam com um longo trecho inundado onde a água estava a cerca de 1,80m de altura e alguns moradores encontravam-se ilhados sendo que foram socorridos com o apoio de populares e encaminhados para locais mais seguros. De acordo com o, o chamado de que uma tromba d’agua inundou diversas casas foi por volta da 0h25. Quando chegaram ao local, depararam com um longo trecho inundado onde a água estava a cerca dee alguns moradores encontravam-sesendo que foram socorridos com o apoio de populares e encaminhados para locais mais seguros.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, durante os trabalhos eles foram informados de que uma mulher de 34 anos estava desaparecida tendo sido levada pelas águas. Ela foi localizada posteriormente, após intenso trabalho.

A mulher estava sonolenta, com sintomas de perda de consciência e relatou que foi picada por uma cobra. Os Bombeiros conseguiram resgatá-la trazendo-a para um local seguro e, em seguida, ela foi encaminhada pela viatura e posteriormente, pela ambulância do SAMU, até o Hospital Regional.



No hospital, o médico que atendeu a vítima constatou três picadas de cobra venenosa, possivelmente uma jararaca.

Barbacena: tempestade na madrugada inunda e praticamente destrói distritohttps://t.co/QB3U3jB4u7 pic.twitter.com/edN5ItxCIu — Estado de Minas (@em_com) January 12, 2021 raio, duas pessoas que estavam em cima de um carro caíram e foram levadas pela força da enxurrada. Os moradores do distrito registraram vários vídeos relatando o fato, um deles mostra que após um, duas pessoas que estavam em cima de um carro caíram e foram levadas pela força da enxurrada.

Perdas

Na manhã desta terça-feira (12/01), equipe do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil trabalham para reparar e contabilizar os estragos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o distrito ficou praticamente destruído.

Populares relatam que as pessoas estão apenas com a roupa do corpo e que vão precisar de doações como fraldas, roupas, alimentos, material de higiene e móveis, mas que ainda não foi definido como serão feitas as arrecadações de donativos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda está sendo feita uma tratativa com a Defesa Civil de Barbacena para verificar a melhor forma de atuação.

Também em Barbacena



A Comunidade Rural dos Costas da Mantiqueira, em Barbacena, também sofreu perdas.



Segundo os Corpo de Bombeiros por volta de 3h, uma equipe se deslocou para a comunidade onde haviam mais moradores ilhados sendo detectado que em uma residência estavam seis pessoas, duas delas crianças. Os bombeiros conseguiram resgatar as pessoas, bem como os dois cães da família. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o nível das águas na região subiu cerca de dois metros de altura.