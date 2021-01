COVID-19: Minas investiga 37 casos de reinfecção; BH tem 12 suspeições

Minas está investigando 37 casos suspeitos de reinfecção de COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) investiga 37 casos de reinfecção de coronavírus no estado. No entanto, de acordo com a pasta, não há registro de segunda contaminação em uma mesma pessoa em território mineiro. no estado. No entanto, de acordo com a pasta, não há registro de segunda contaminação em uma mesma pessoa em território mineiro.









Desde o dia 7 de setembro de 2020, é considerado caso suspeito de reinfecção em Minas quando a pessoa apresenta novo quadro clínico em período acima de 90 dias do primeiro episódio confirmado após exames laboratoriais. Todos os casos positivos de coronavírus com novo quatro em período igual ou maior a três meses do primeiro diagnóstico devem ser testados e notificados ao estado.





Com isso, profissionais da saúde também deverão enviar as amostras positivas à Fundação Ezequiel Dias (Funed), onde será feito o sequenciamento genético para verificar a presença de mutações.





Primeiro caso de reinfecção no mundo





Segundo informações da SES-MG, o primeiro caso de reinfecção por coronavírus foi confirmado por pesquisadores chineses e se refere a um homem com o segundo caso diagnosticado quatro meses e meio após o primeiro.





O sequenciamento do genoma mostrou que as duas cepas do vírus são diferentes, o que comprova a reinfecção. Como no Brasil todas amostras coletadas para a testagem do coronavírus são guardadas pelos laboratórios, se houver suspeita de reinfecção é possível comparar os materiais. Isso possibilita que seja feita a investigação que verifica a presença de mutações do vírus.