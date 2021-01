PBH se reúne com comerciantes e avalia reabertura do comércio

Entidades alegam que não há nenhum dado que correlacione o aumento de casos graves com a reabertura do comércio (foto: Jair Amaral/EM/DAPRESS)



O fechamento do comércio continua sendo um problema para os empresários. Nesta terça-feira (12/01), representantes da Prefeitura de Belo Horizonte se reuniram com entidades dos setores de comércio e serviços da capital.





As entidades alegam que não há nenhum dado que correlacione o aumento do número de casos graves com a reabertura do comércio ocorrida no segundo semestre do último ano e pediu que a decisão de fechamento do setor seja revista.









“O que observamos é que há uma conjuntura de fatores que direcionam à elevação do número de casos, graves ou não, mas que não apresentam conexão direta com o funcionamento do comércio na capital”, disse o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva.





Marcelo participou da reunião juntamente com representantes de outras 23 entidades representativas de diversos setores da economia, entre elas a Abrasel, a Amis, Associação dos Lojistas do Hipercentro. Pela prefeitura participaram os secretários André Reis (Planejamento), Cláudio Beato (Desenvolvimento) e Adalclever Lopes (Governo).





De acordo com o presidente da CDL/BH, as entidades solicitaram à Prefeitura que os setores de comércio e serviços possam voltar a funcionar de portas abertas.





“Podemos até discutir algum tipo de restrição para evitar aglomerações, mas o setor precisa estar de portas abertas para o público. Também solicitamos que tenhamos em conjunto, poder público e sociedade civil organizada, mais ações de conscientização de prevenção à Covid-19. Todas as entidades estão dispostas a colaborar com iniciativas para conter o avanço da doença”, disse Souza e Silva.