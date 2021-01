COVID-19: BH registra seis mortes e 1.023 novos casos em 24 horas

Em BH, 110 mortes estão em investigação (foto: Jorge Lopes/EM/DA Press)

Indicadores

Em 24 horas, a capital mineira registrou 1.023e seis mortes pela. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Saúde de Belo Horizonte na tarde desta terça-feira (12/01) em boletim epidemiológico.No total, a cidade acumulacasos, 4.977 em acompanhamento, 64.307 recuperados e 1.962 mortes. Além disso, 110 mortos estão em investigação.Entre as pessoas que perderam a batalha contra a COVID-19, 1.097 são homens e 865 são mulheres. Crianças de 10 a 14 anos representam 0,1% das mortes; 2,2% são de jovens de 20 a 39; 14,8% adultos de 40 a 59; e 82,9% idosos com mais de 60 anos.De acordo com o boletim, 97,3% dos mortos por COVID tinham a presença de pelo menos um fator de risco e/ou comorbidade.

O indicador que aponta o número médio de transmissão por infectado (rt) subiu de 1,04 para 1,05. Mas o índice se manteve em alerta amarelo.



Já a ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) teve uma pequena queda de 86,5%. para 86,2%, ainda no vermelho.



Dos leitos disponíveis pelo Sistema Unico de Saúde (SUS) exclusivos para pacientes da COVID-19, 86,1% estão ocupados.



Já os particulares a ocupação é de 86,2%. Leitos de enfermagem estão 69,1% ocupados.