COVID-19: Prefeito de Alpinópolis testa positivo pela segunda vez

Prefeito de Alpinópolis testa positivo para o novo coronavírus (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)

O Prefeito de, no Sul de Minas, testou positivo para anessa segunda-feira (11/1). O caso seria umade Rafael Freire (PSB), que segue assintomático e em. A notícia foi divulgada através de uma nota divulgada nas redes sociais.

De acordo com a nota, o prefeito fará novos testes para confirmar a reinfecção pelo novo coronavírus. “Ainda serei submetido a mais testes, já que será necessário averiguar se se trata, ou não, de um caso de reinfecção causada por uma nova cepa de vírus”, explica nota.

A nota informou que o médico que examinou Rafael não acredita em caso de reinfecção e sim da presença inativa do vírus no organismo do prefeito.“Adianto que, segundo o que me foi dito preliminarmente, pelo médico que me examinou, algumas evidências não indicam uma reinfecção e sim a presença do vírus inativo, uma espécie de resquício da infecção detectada em meu organismo no final de agosto. Porém, ainda é cedo para fazer qualquer afirmação”, completa.

O atendimento presencial do prédio administrativo da prefeitura está suspenso desde o dia 6 de janeiro, quando um servidor testou positivo para a COVID-19. Segundo a prefeitura, todos os servidores que tiveram contato direto com ele, foram isolados e submetidos ao exame RT-PCR.

“Em um primeiro momento, apesar ter tido contato com esse prestador de serviço, fiquei despreocupado, pois já havia contraído o vírus, o que me fez imaginar que estaria imune. No entanto, por precaução, acabei fazendo um teste rápido, cujo resultado foi negativo. Dessa forma, fiquei tranquilo e segui com minhas atividades normalmente. No entanto, para cumprir o protocolo, acatei a determinação da enfermeira de meu PSF e, a exemplo de todos os outros servidores, também fiz o exame RT-PCR. Estava absolutamente seguro de que o resultado seria negativo, devido a todas as evidências citadas", completou o prefeito, em trecho da nota.

A prefeitura seria reaberta para atendimento ao público nesta terça-feira (12/1), mas vai permanecer fechada até o próximo fim de semana, somente com funcionamento interno.

“Confesso que estou assustado, jamais imaginei que isso pudesse acontecer comigo. Vemos falar de reinfecção na televisão, nos grandes jornais e, às vezes, inocentemente, até duvidamos dela. Mas, como é tudo muito novo, sem precedentes na história, devemos estar preparados para qualquer coisa. E pode ter acontecido comigo. Por isso estou novamente isolado, trabalhando em home office, atendendo meus auxiliares de forma remota e me preparando para novos testes. Hoje mesmo já irei colher uma amostra de sangue para a realização de outro exame, o de sorologia. Peço que rezem por mim. Estou sem sintomas, aparentemente muito bem de saúde, mas assustado. Não tenho vergonha de reconhecer isso”, ressalta.

Alpinópolis soma 261 casos positivos do novo coronavírus, sendo cinco mortes confirmadas.