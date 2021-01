CDL diz que fechamento do comércio em BH prejudicará 90% dos lojistas

Cerca de 77,4% dos entrevistados pela CDL afirmaram fazer uso do programa emergencial de manutenção de emprego e renda, que acabou em 31 de dezembro passado. Esse programa permitia a redução de jornada e salário ou a suspensão do contrato de trabalho.



"Agora, o cenário é totalmente diferente. O lojista terá de manter a folha salarial e o quadro de funcionários, mesmo sem movimentação financeira", ressalta o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza.



As vendas online podem ser a salvação para os lojistas nesse novo fechamento do comércio. De acordo com a CDL, 83,3% dos lojistas usarão as vendas virtuais para tentar se manter durante o fechamento, sendo que 63,3% irão utilizar as redes sociais e 31,7% usarão estratégias de venda pelo telefone.



O fechamento do comércio de Belo Horizonte começou no dia 11 e o retorno das atividades está suspenso por tempo indeterminado.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Daniel Seabra