COVID-19: Fundação Clóvis Salgado, em BH, interrompe atividades presenciais

No caso do Palácio das Artes, a bilheteria estará fechada até o dia 31 de janeiro para que procedimentos internos sejam ajustados. Com isso, vendas e devoluções de ingressos estarão suspensas. O serviço volta a funcionar a partir de 1º de fevereiro.

Atividades virtuais

De acordo com a Fundação Clóvis Salgado, atividades virtuais seguem sendo oferecidas, como por exemplo, o projeto Palácio em Sua Companhia, que continuará sendo exibido normalmente pelas mídias sociais da instituição.





Até 14 de fevereiro, a Fundação Clóvis Salgado apresenta uma retrospectiva do ano 2020 com as 17 produções mais marcantes dos três Corpos Artísticos da Instituição: Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, Coral Lírico de Minas Gerais e Cia. de Dança Palácio das Artes. A retrospectiva poderá ser acompanhada pelo Instagram e Facebook da instituição.





Além disso, o público continuará conferindo nas segundas-feiras publicações do projeto Educativo, do Cefart, que tem como proposta ampliar os conhecimentos artísticos e estimular o pensamento crítico. Também serão publicados conteúdos inéditos referentes ao Prêmio Décio Noviello 2020 e à série de Podcasts do 7º Prêmio Indústria Nacional Marcantonio Vilaça.

anunciou, nesta segunda-feira (11/01), ade todas as suaspor tempo indeterminado. Com isso, todos os equipamentos culturais doe da Casa da Fotografia de Minas Gerais, ambos em Belo Horizonte, estarão fechados.