Frio toma o lugar das chuvas em BH

Céu claro será predominante nesta quinta (foto: Jair Amaral/ EM/ D.A Press) A chuva está dando espaço para o frio em Belo Horizonte. Nesta quinta-feira (9/11) a temperatura mínima registrada na capital mineira foi de 13°C durante a madrugada e, ao longo do dia, o frio deve se manter.









Para esta quinta, as chances de chuva se concentram à noite, apesar de serem baixas. "Uma massa de ar mais seca ganhou força em BH e Região Metropolitana e vai dificultar a condição de chuva para hoje", explica Claudemir Azevedo, meteorologista do Inmet.





A temperatura mínima no estado foi de 7,2°C em Maria da Fé, no Sul de Minas e a máxima prevista é de 33°C no Triângulo Mineiro.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen