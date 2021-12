Vídeo: em fuga, homens batem de frente com carro da PM

Momento e que a moto bate na viatura (foto: Reprodução/Redes sociais) Dois homens foram presos pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (8/12) depois de baterem com a moto em que estavam de frente com uma viatura. Eles tentavam fugir dos policiais. Uma arma de fogo e a moto foram apreendidas.









Em determinado momento, na Rua Dona Luiza, quando uma das viaturas tentava fazer o cerco contra a dupla, eles invadiram a contramão e não pararam mesmo com o veículo atravessado na via, batendo de frente.









Um dos suspeitos ficou no chão ferido, já o outro, que estava no capô do carro policial, fugiu a pé. Segundo os policiais, ele foi contido mais à frente por mais militares e até teria tentado brigar com os policiais.





O homem que pilotava a moto tem 39 anos e não precisou de atendimento médico. Ele tinha a arma apreendida. Enquanto isso, o garupa sofreu ferimentos na perna e foi socorrido por uma ambulância do SAMU e levado para o Hospital Regional Antônio Dias.





O motociclista tem passagens por crimes de tráfico de drogas, uso, receptação, roubo e furto. A suspeita da Polícia Militar é que eles realizariam assaltos na cidade. O passageiro não tem passagem policial. Eles não informaram de quem era a moto.