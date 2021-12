Carro perde o controle em descida e invade casa

Um motorista, de 52 anos, perdeu o controle do carro na noite dessa quarta-feira (8/12) e atingiu uma casa, em Belo Horizonte.No acidente, ocorrido na Rua Marco Aurélio, 260, Bairro Nazaré, o veículo invadiu a cozinha da residência.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o atendimento.

Em alta velocidade, motorista perdeu o controle de direção e atingiu a casa entrando dentro da cozinha do imóvel

A dona do imóvel, Aparecida Rodrigues, viu o acidente do segundo andar. Ela afirma que o motorista descia um morro íngreme em alta velocidade de forma descontrolada e que, ao cruzar a Rua Marco Aurélio, perdeu o controle e colidiu com a parede da casa.