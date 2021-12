Programa de distribuição de absorventes é lançado com 3 mil unidades doadas

Lançamento oficial do programa (foto: Reprodução/Redes sociais) O programa “Absorvendo Afetos” foi lançado oficialmente pela Prefeitura de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, para início da distribuição de absorventes higiênicos para estudantes da rede pública de ensino municipal e estadual. Com empresa parceira, cerca de 3 mil pacotes do item já estão disponíveis.







Além da distribuição dos absorventes às alunas carentes com idade entre 10 e 17 anos e 11 meses, a norma prevê a discussão sobre saúde da mulher e pobreza menstrual.





Os primeiros absorventes foram doados, mas caso as parcerias público-privadas fiquem abaixo do número esperado, os produtos serão custeados com recursos da Secretaria Municipal de Educação.





Um dos principais objetivos do programa é diminuir a evasão escolar no período menstrual, prática comum em famílias de baixa renda. “Todas nós, mulheres, já passamos por problemas relacionados à menstruação. Não ter absorvente nunca foi um deles. E a nossa luta é para que todas as meninas tenham acesso a isso”, explicou a primeira-dama Ludimila Falcão, que está à frente do programa.