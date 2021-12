Tempo instável volta a atuar em Minas, trazendo chuva até sexta (17/12)

Chuva na capital mineira (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) A semana começa nesta segunda-feira (13/12) com céu encoberto e chuvas fortes em todo o estado. No Norte de Minas, onde a população ainda tenta se recuperar dos estragos do período chuvoso dos últimos dias , há possibilidade de mais chuvas para a região até sexta-feira (17/12), porém, com volume reduzido. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

“O destaque desta segunda-feira (13/12) foi a chuva durante a madrugada no município de Pompéu, que fica na Central Mineira. Por volta da 1h, o volume registrado na cidade foi de 159,6 mm. É um volume muito grande para um curto período de tempo”, ressalta a meteorologista do Inmet Anete Fernandes.

Em BH, choveu bastante também de domingo (12/12) para segunda (13/12) e a Defesa Civil divulgou o volume de chuva por região na capital mineira, nas últimas 8 horas. Confira:

Barreiro: 24,8 mm

Centro Sul: 40,9 mm

Leste: 24,4 mm

Nordeste: 27,2 mm

Noroeste: 33,8 mm

Norte: 19,4 mm

Oeste: 29,8 mm

Pampulha: 22,8 mm

Venda Nova: 35,0 mm

O Inmet aponta ainda que as chuvas devem durar em todo o estado até na sexta-feira (17/12): “a tendência é que na quinta (16/12) e sexta (17/12) haja uma redução no volume das chuvas, até no fim de semana”, explica a meteorologista.

Céu encoberto de nuvens com mais chance de chuva (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

“Áreas de instabilidade que estão sobre o Centro Oeste e Sudeste do Brasil, voltaram a atuar em Minas, o que fez com que as chuvas se direcionasse para todas as regiões novamente nesta semana, incluindo a Metropolitana que teve uma trégua de chuvas no último fim de semana”, explica Anete Fernandes.

A menor temperatura da madrugada em BH foi no Cercadinho, 17,9°C. A máxima não passa dos 26°C.

Já no estado, a mínima foi em Monte Verde, no Sul de Minas. A maior deve ocorrer no Jequitinhonha, podendo chegar aos 35°C.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie