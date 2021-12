Chuva deste domingo (12/12) pode se repetir ao longo da semana em BH

O domingo em BH foi de chuva fina, o que deve se repetir ao longo da semana (foto: Foto: Juarez Rodrigues/EM/Light Press)

No dia do aniversário de 124 anos de Belo Horizonte, neste domingo (12/12), a capital mineira acordou com um alerta da Defesa Civil para a possibilidade de pancadas de chuva (30 a 50 mm) com raios e rajadas de vento de 50 km/h. Porém, ao longo da tarde deste domingo, os belo-horizontes sentiram muito calor e, apesar de a chuva ter aparecido, nada de pancadas: apenas precipitação de intensidade fraca a moderada.

“A temperatura máxima em Belo Horizonte neste domingo foi de 30,1°C. Então, tivemos a formação de chuvas isoladas na Região Oeste. Devido a esse calor e a essa disponibilidade de chuva típica de verão, acabaram chegando a Região Metropolitana de Belo Horizonte do estado e tivemos chuvas isoladas típicas de verão. Esquentou, a umidade estava alta, então formou chuva”, explica o meteorologista Ruibran dos Reis, da Climatempo.

O alerta da Defesa Civil, no entanto, se estende até às 8h desta segunda-feira (13/12). Além disso, segundo atualizações da entidade, é possível que ainda no decorrer desta noite chuvas de intensidade moderada a forte atinjam a capital. Confira o último alerta emitido pela Defesa Civil de Belo Horizonte:

20h26 - Céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva, de intensidade moderada a forte no decorrer destas três horas. Agora faz 24,3ºC e 61% de umidade relativa do ar.@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/ODkxgsNjsg %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) December 12, 2021



E deve seguir assim. É que, conforme Ruibran do Reis, a expectativa é de que durante toda a semana o clima deste domingo se repita em Belo Horizonte.





“Amanhã podemos ter pancadas de chuvas de intensidade moderada a forte a tarde e à noite na Região Metropolitana. Vamos ter pancadão com calor no fim da tarde, podendo ter chuvas mais fortes nas Regiões do Barreiro, Pampulha, Oeste, Venda Nova, Betim, Contagem e Ribeirão das Neves. Na terça-feira, também temos essa possibilidade. A partir de quarta-feira, sol entre nuvens com possibilidade de chuvas típicas de verão na parte da tarde. Essa vai ser a tendência do tempo durante toda essa semana”, conclui o especialista.