Chuva volta a BH neste domingo (12/12); confira a previsão do tempo

Céu parcialmente nublado em BH. Vista pela Avenida Augusto de Lima, Região Central (foto: Jair Amaral/EM/D.A/Press)

Pode chover forte em pontos isolados da capital mineira neste domingo (12/12), segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A instabilidade persiste até pelo menos a próxima quinta-feira (16/12).





"A previsão é de um aumento da nebulosidade ao longo do dia, favorecendo aquelas pancadas passageiras nos períodos da tarde e noite, típicas da primavera", destaca a meteorologista do Inmet, Anete Fernandes.





7h06 - Neste domingo (12) a previsão meteorológica indica que o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais. A mínima foi de 19 °C, máxima estimada de 30 °C e a umidade relativa mínima em torno de 45% à tarde. pic.twitter.com/DGihtZk18R %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) December 12, 2021

Segundo a Defesa Civil de BH, neste domingo, o céu fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais. A mínima foi de 19 °C, máxima estimada de 30 °C e a umidade relativa mínima em torno de 45% à tarde.





No estado, o alerta fica por conta da Região Oeste, que tem previsão de chuva com volume bem acentuado no decorrer da semana.





Já nas regiões Norte e Nordeste de Minas Gerais, que contabilizam centenas de pessoas desabrigadas,

a tendência é de redução das chuvas a partir desta segunda-feira (13/12). "Hoje (domingo), já reduz muito e podem ocorrer chuvas não tão acentuadas", explicou Anete Fernandes.





Desabrigados





O número de desabrigados pelas fortes chuvas em Minas Gerais quintuplicou nesse sábado (11/12).

Segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, 1.979 pessoas no estado perderam suas casas por conta dos temporais. No último balanço, divulgado nessa sexta-feira (10/12), 406 pessoas estavam nesta situação em razão das chuvas.





Além disso, ainda segundo a Defesa Civil do estado, 9.565 ficaram desalojadas - ou seja, tiveram que deixar suas casas - nas últimas 24 horas. Antes, esse número era de 3.872. Ainda, conforme a atualização deste sábado, 18 munícipios mineiros esrão em Situação de Emergência Vigentes, sendo a maioria delas do Vale do Jequitinhonha.

Neste período de fortes chuvas, houve cinco mortes registradas. Os feridos chegam a 48.