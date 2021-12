Ilhados após temporal, indígenas no interior de Minas pedem socorro

As estradas de terra da Aldeia Pradinho estão completamente inundadas e sem passagem para veículos de nenhum porte (foto: Instagram/Reprodução)



Moradores da Aldeia Pradinho, localizada em Umburaninha, em Bertópolis, na Região do Jequitinhonha, estão ilhados após as fortes chuvas, que afetam o Nordeste de Minas desde a última terça-feira (7/12). Com o temporal, as estradas de terra estão completamente inundadas e sem passagem para veículos de nenhum porte. Nem mesmo cavalos conseguem entrar no município. O que restou foi o pedido de socorro.





Os moradores também relatam a situação do local e do povoado, que encontra dificuldades até mesmo para realizar atividades básicas do dia a dia, como trabalhar, caçar, pescar e cuidar das plantações. Sem escola no munícipio e com as estradas fechadas, as crianças estão impossibilitadas de estudar.





Além disso, crianças e adultos estão enfrentando problemas de saúde, tendo em vista um surto de gastroenterite grave. E isso sem o acompanhamento médico necessário, já que, conforme os relatos, está impossível sair da comunidade para buscar recursos e ajuda.





Em solidariedade, o Comitê Mineiro de Apoio à Causa Indígena postou um vídeo nas redes sociais pedindo socorro para a tribo. Em relato, um dos moradores, Marilton Maxakali, conta como está a situação do local, emocionado.





“A gente 'tá' no meio da dificuldade. A gente não tem medicação, não tem alimentação, por cauda da chuva forte, porque na segunda-feira à noite veio chuva mais forte. Estragou tudo, aí a gente não tem saída. A gente tem criança que tá passando mal, gestante, idosos precisando alimentar, precisando descansar. Cada dia e noite é uma grande preocupação porque nós temos crianças, temos que alimentar de dia e noite, porque tem almoço e janta e para nós é muito difícil, porque aqui na aldeia, nem de carro tá passando aqui, nem de moto, nem de cavalo. Estamos aqui parados.”





Marilton destaca, ainda, que não é só a sua tribo, mas sim muitas outras que sofrem com as chuvas. Segundo ele, a situação “é muito difícil”.





“Eu estou pensando muito na minha família, nas crianças. Mas, não só Maxakali, Umburaninha, Santa Helena, Bertópolis. Aqui não tem escola, não tá funcionando, e saúde não tá funcionando por causa de chuva. É muito difícil para o nosso povo. Porque não tem estrada, nenhuma estrada. Por onde vamos chegar? Por onde vamos buscar a comida para as nossas crianças? Estamos pedindo socorro. Alguém dá socorro para nós, porque a gente tá no meio da dificuldade. Parece estar no buraco. Não consegue sair. Eu não tenho o que fazer aqui em casa.”

