Desabrigados pela chuva em Minas aumentam cinco vezes em 24 horas

Já são 1.979 pessoas estão desabrigadas em Minas Gerais em razão das chuvas (foto: Foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

O número de desabrigados pelas fortes chuvas em Minas Gerais quintuplicou neste sábado (11/12). Segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, 1.979 pessoas no estado perderam suas casas por conta dos temporais. No último balanço, divulgado nessa sexta-feira (10/12), 406 pessoas estavam nesta situação em razão das chuvas.

Além disso, ainda segundo a Defesa Civil do estado, 9.565 ficaram desalojadas – ou seja, tiveram que deixar suas casas – nas últimas 24 horas. Antes, esse número era de 3.872. Ainda, conforme a atualização deste sábado, 18 munícipios mineiros esrão em Situação de Emergência Vigentes, sendo a maioria delas do Vale do Jequitinhonha.

Neste período de fortes chuvas, houve cinco mortes registradas. Os feridos chegam a 48.

Situação de emergência

O governador Romeu Zema decretou situação de emergência em 31 cidades afetadas pelas chuvas dos últimos dias nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, conforme a publicação no Diário Oficial de Minas Gerais desta sexta-feira (10/12). Os municípios em situação de emergência são:

Águas Formosas

Bertópolis

Caraí

Carmo da Cachoeira

Engenheiro Caldas

Fronteira dos Vales

Ibirité

Itambacuri

Jacinto

Jampruca

Joaíma

Lagoa Formosa

Machacalis

Manhuaçu

Monte Formoso

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Ouro Verde de Minas

Padre Paraíso

Palmópolis

Pescador

Resplendor

Rio do Prado

Salto da Divisa

Santa Helena de Minas

Santa Maria do Salto

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Jacinto

Teófilo Otoni

Umburatiba

Virgem da Lapa