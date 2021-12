Temporais devem voltar a atingir Norte e Nordeste de Minas no fim de ano

Mais temporais devem atingir os munícipios mineiros neste fim de ano, durante as festas de Natal e Ano Novo (foto: Foto: Alexandre Amador/Divulgação)







Leia: Chuva coloca 50 cidades mineiras e baianas em estado de emergência Desde a última terça-feira (7/12), muitas cidades do Norte e Nordeste de Minas Gerais estão sofrendo com fortes chuvas. Os temporais têm deixado milhares de pessoas desabrigadas no estado, e os estragos são grandes. E, ao que tudo indica, mais temporais devem atingir os munícipios mineiros neste fim de ano, durante as festas de Natal e Ano Novo.









“Uma nova frente fria vai chegar a partir do dia 20 e trazer fortes chuvas para Minas Gerais, principalmente para as regiões que tiveram problemas, Norte e Nordeste do estado, que vão passar o Natal debaixo de água. Fortes chuvas estão sendo previstas para a outra semana, entre o Natal e o Ano Novo”, explica o especialista.





Ruibran destaca, também, que os atuais temporais têm origem em uma forte frente fria que veio de São Paulo, a mesma que atingiu a capital nos últimos dias e causou um frio intenso. “No último domingo, tivemos uma queda acentuada da pressão atmosférica no litoral de São Paulo que acabou dando origem a uma frente fria.”





“Na madrugada de segunda-feira, essa frente fria já estava atuando nas regiões do Triângulo, Oeste e Sul, Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), organizando fortes chuvas. Foi essa frente fria que atuou na Região Metropolitana até quarta-feira, com muita nebulosidade e chuvas, e ela avançou para as regiões Norte e Nordeste do estado. Então, toda essa ‘chuvarada’ que ocorreu na região Norte e Nordeste, Vale do Jequitinhonha e Rio Doce foram causadas por essa frente fria que chegou no último domingo", conclui o especialista.