Chuva coloca 50 cidades mineiras e baianas em estado de emergência

Em Águas Formosas, são muitas as áreas que foram alagadas., sem registros de mortes (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

As fortes chuvas que atingem a Bahia e Minas Gerais levaram o Governo Federal, em edição extra do Diário Oficial da União de sexta-feira (10/12), a declarar situação de emergência em 17 cidades baianas e 32 mineiras. Por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, ao governo pede para que órgãos municipais e estaduais se juntem no atendimento a vítimas.