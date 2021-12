Previsão do tempo: BH tem sábado com pequena chance de chuva

Avenida Afonso Pena, em BH: sol aparece neste sábado (foto: Jair Amaral/EM/D.A/Press)

Depois de longos dias chuvosos, o sol aparece na capital mineira e a chance de chuva é pequena pelo menos neste sábado (11/12), ainda que haja muita umidade, o que favorece pancadas rápidas e com pouco volume. Depois de longos dias chuvosos, o sol aparece na capital mineira e a chance de chuva é pequena pelo menos neste sábado (11/12), ainda que haja muita umidade, o que favorece pancadas rápidas e com pouco volume.





Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima registrada foi de 16,7 °C, a máxima estimada é de 30°C.





Já no domingo, há possibilidade de novas pancadas de chuvas em BH no período da tarde, caindo as temperaturas.

"A nebulosidade está reduzindo em grande parte do estado, mas ainda há previsão de chuva para a Região Norte do estado, Noroeste e Jequitinhonha. Nas demais regiões, o céu fica parcialmente nublado", explica

a meteorologista do Inmet, Anete Fernandes.





Neste sábado, as chuvas se direcionam para as regiões Sul, Triângulo e Central Mineira.





"Ainda há muita umidade e, qualquer abertura de sol favorece pancadas de chuva, mas a tendência é de trégua no fim de semana", completa Anete.





Já o domingo será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuvas à tarde e à noite no Noroeste de Minas, Central Mineira e Triângulo. Nas demais regiões, por conta do aquecimento diurno, podem ocorrer pancadas típicas da primavera.





A mínima registrada no estado hoje foi de 6,6°C em Monte Verde e a máxima de 34°C no Triângulo Mineiro.





Temporais e danos em Minas









No mesmo dia, o governo estadual publicou decreto reconhecendo a situação de emergência em 31 municípios castigados por temporais nos últimos dias (veja quadro), quase a totalidade deles situados nas duas regiões visitadas pelo governador.





De acordo com boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), até ontem havia 943 desabrigados e 7.214 pessoas desalojadas na atual temporada chuvosa em Minas, a maioria moradores do Jequitinhonha e Mucuri. Nesta semana, foram registradas duas mortes provocadas pelas fortes chuvas no estado, nos municípios de Engenheiro Caldas e Pescador, no Vale do Rio Doce.



O rastro do prejuízo



Cidades de Minas em situação de emergência por causa das chuvas, segundo decreto publicado ontem





Águas Formosas

Bertópolis

Caraí

Carmo da Cachoeira

Engenheiro Caldas

Fronteira dos Vales

Ibirité

Itambacuri

Jacinto

Jampruca

Joaíma

Lagoa Formosa

Machacalis

Manhuaçu

Monte Formoso

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Ouro Verde de Minas

Padre Paraíso

Palmópolis

Pescador

Resplendor

Rio do Prado

Salto da Divisa

Santa Helena de Minas

Santa Maria do Salto

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Jacinto

Teófilo Otoni

Umburatiba

Virgem de Lapa





Fonte: Minas Gerais, diário oficial