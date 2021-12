Helicóptero da Polícia Militar socorre população isolada após temporais

Dona Ana, de Palmópolis, foi resgatada em Palmópolis para fazer hemodiálise em Jequitinhonha (foto: Divulgação Polícia Militar)

Isolados pelas águas do Rio Jucuruçu após os temporais que caíram na região, moradores do distrito de Dois de Abril, em Palmópolis, no Vale do Jequitinhonha, receberam nesta sexta-feira (10/12) o socorro da equipe da 5ª Base Aérea Regional de Aviação do Estado (BRAvE), da Polícia Militar de Minas Gerais.







A bordo do helicóptero Pégasus 09, que decolou da base de Governador Valadares, no Rio Doce, os militares partiram para uma missão especial: levar uma equipe da Cemig para tentar religar a eletricidade naquele povoado, que está sem energia há mais de 48 horas.

O Pégasus também levou um militar da Defesa Civil para Palmópolis, para gerenciar as demandas da população no distrito de Dois de Abril, que está ilhado. Em Palmópolis, a equipe da Polícia Militar resgatou uma idosa, identificada apnas como dona Ana, moradora do município, que precisava com urgência fazer hemodiálise.

O helicóptero Pégasus, da 5a BRAvE, decolou de Valadares e foi para Palmópolis (foto: Divulgação Polícia Militar)

Ela foi levada pelo helicóptero para a cidade de Jequitinhonha, onde uma ambulância já a aguardava, para levá-la com urgência ao hospital. Nesta sexta-feira, na parte da tarde, choveu muito em Palmópolis, mas o nível do Rio Jucuruçu estava mais baixo que na sexta-feira. A prefeitura estima que mais de 150 pessoas estão desalojadas na cidade.

A 5ª Base Regional de Aviação do Estado (5ª BRAvE) foi instalada em Valadares em julho de 2018 e abriga o helicóptero Pégasus, destinado a atividades de segurança pública, defesa civil, socorro e meio ambiente, com atendimento a mais de 200 municípios da região. Antes da instalação da base, para ocorrências de alta complexidade, sempre era necessário acionar as aeronaves de Belo Horizonte.