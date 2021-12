Zema visita cidades devastadas pela chuva e promete quitar dívidas antigas

Em Águas Formosas, são muitas as áreas que foram alagadas., sem registros de mortes (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG) O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, visitou nesta sexta-feira (10/12) Águas Formosas e Machacalis, cidades do Vale do Jequitinhonha fortemente afetadas pelas chuvas dos últimos dias. O gestor estadual fez vistorias nos locais onde as prefeituras estão promovendo ações de assistência social aos desalojadas e prometeu quitar toda a dívida de recursos relativos ao ICMS e IPVA, devidos desde a gestão de Fernando Pimentel (PT).



“Estamos aqui juntos para avaliar a situação e o que podemos fazer. Toda assistência será dada à população. Queremos que essas pessoas tenham o menor impacto possível e que a situação seja normalizada o quanto antes”, disse o governador, que fez a visita acompanhado da secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá, e do diretor-geral do DER-MG, Robson Santana.

“O Estado dará total assistência a essas pessoas. Já providenciamos o envio de material de higiene, cestas básicas, colchões e estamos trabalhando ao lado dos prefeitos. É uma ação em conjunto entre Estado e prefeituras. E, no que depender de mim, toda assistência será dada e continuaremos monitorando.”

O governador Romeu Zema foi aos abrigos e conversou com as pessoas desalojadas pelas chuvas (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

Campanha solidária

Em Machacalis, o Serviço Voluntário de Assistência Social, Defesa Civil e 2º Pelotão da Polícia Militar lançaram a campanha “O que a chuva destrói, a solidariedade constrói”, para arrecadar doações que serão destinadas às famílias de desalojados.

Os voluntários estão se mobilizando para arrecadar materiais dormitórios, como colchões, lençóis, travesseiros, fronhas. Também estão pedindo doação de material de limpeza para as casas, como água sanitária, detergentes, desinfetantes, esponjas.

Outros itens que estão na lista de doações são os materiais de higiene pessoal, como fraldas descartáveis, roupas, água e alimentos não perecíveis. Tudo para minimizar os danos causados às vítimas atingidas pelas enchentes.

O vice-prefeito de Machacalis, Wilton Gil de Souza, disse que a prefeitura apoia a campanha, mas que grande parte desses itens devem chegar na manhã de sábado (11/12) na cidade. “O governador Romeu Zema foi muito gentil conosco e disse que caminhões já saíram de Belo Horizonte trazendo as doações”, disse.

Zema também se encontrou com pessoas vítimas das chuvas na área central de Águas Formosas (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

O que mais animou os prefeitos de Machacalis, Umburatiba, Santa Helena de Minas e Bertópolis, no encontro com o governador Romeu Zema, segundo Wilton Gil, foi o compromisso do governador em fazer a quitação de todos os recursos destinados aos municípios, relativos ao ICMS e IPVA, devidos desde o governo de Fernando Pimentel.

“O governador garantiu que pode pagar tudo de uma vez, para que os prefeitos possam fazer os investimentos necessários a recuperar o que foi destruído pelas chuvas”, disse.

Situação de emergência

O governador Romeu Zema decretou situação de emergência em 31 cidades afetadas pelas chuvas dos últimos dias nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, conforme a publicação no Diário Oficial de Minas Gerais desta sexta-feira (10/12). Os municípios em situação de emergência são: