Chuvas devem voltar a BH no domingo (12/12)

Clima na capital mineira (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Chuvas fortes permanecem sobre a Região Norte do estado nesta sexta-feira (10/12). Entretanto, a previsão para Belo Horizonte é de sol, e trégua do clima chuvoso até no domingo (12/12).









“No sábado (11/12), as chuvas se direcionam para as regiões Sul, Triângulo e Central Mineira”, explica o meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo.





“Já no período da tarde de domingo, há possibilidade de ter novas pancadas de chuvas em BH, que poderá se estender pela próxima semana, reduzindo as temperaturas”, destaca o meteorologista.





Os termômetros devem ficar em torno de 30°C durante todo o fim de semana em BH, e 35 °C na Região do Triângulo Mineiro.





Hoje, o céu amanheceu claro com algumas nuvens em BH, e a temperatura deve chegar a 30°C à tarde. A mínima da madrugada foi 15,7°C no Cercadinho.





A menor temperatura do estado ocorreu em Monte Verde, no Sul de Minas, 7°C. A maior deve ser registrada no Triângulo Mineiro, podendo chegar aos 35°C.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra